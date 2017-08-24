Американский сопредседатель «взорвал» урегулирование до ухода с поста

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд опубликовал в «Голосе Америки» основные принципы карабахского урегулирования: «Учитывая сложность истории Нагорного Карабаха, стороны должны определить его окончательный статус путем взаимного согласия и обоюдно обязывающего волеизъявления. Территории бывшей Нагорно-Карабахской области, которую Баку не контролирует, следует придать временный статус, который как минимум обеспечит безопасность и гарантии автономии. Территории вокруг Нагорного Карабаха (сопредседатель использовал термин «оккупированные» - ред.) должны быть переданы под контроль Азербайджана. Там не может быть заселения без учета суверенитета Азербайджана. Суверенитет Азербайджана в отношении этих территорий должен быть восстановлен. Должен быть коридор, который свяжет Армению с Нагорным Карабахом. Он должен быть достаточно широким для безопасного передвижения. Но он не может охватить полностью весь Лачинский район. Долгосрочное урегулирование должно признать право всех перемещенных лиц и беженцев на возвращение в места прежнего проживания. Урегулирование должно нести в себе международные гарантии безопасности, которые будут включать в себя миротворческие миссии. Нет сценариев, при которых мир может сохраняться без хорошо подготовленной миротворческой миссии, которая пользовалась бы доверием обеих сторон, заявил Хогланд. В «Голосе Америки» информация была опубликована под грифом «Срочно». «Слово «срочно» в заглавии лишнее», так прокомментировал NEWS.am публикацию Хогланда пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, воздержавшись от других комментариев. Означает ли это, что Армения согласна с принципами, просто не считает их срочными? Примечательно, что публикация Хогланда последовала буквально за встречей Саркисян-Путин в Сочи, в ходе которой, как сообщается, была обсуждена и карабахская проблема. Интересно также, что это прощальное заявление Хогланда – американским сопредседателем с понедельника будет Эндрю Шефер. Заявление Хогланда было в определенной мере неожиданным, учитывая его прежние заявления, где он говорил о размещении механизмов соблюдения перемирия. С другой стороны, опубликованные им пункты давно не новость – это примерно те самые мадридские принципы, вокруг которых идут переговоры уже почти десятилетие. Примечательно, что публикуется именно этот вариант, учитывая, что после Апрельской войны и посредники, и международные экспертные круги намекали, что данный вариант уже неактуален. Серж Саркисян в свою очередь заявил, что все предложения сданы в секретариат ОБСЕ, кроме Казанского плана. Получили ли американцы некие сведения о «сепаратных» решениях Путина и Саркисяна и решили ли использовать в качестве противовеса заявление Хогланда? Мадридские принципы, которые не особенно отличаются от заявления Хогланда, фактически, были отклонены и Арменией, и Азербайджаном. На деле это вариант имитации урегулирования, который завершился Апрельской войной. Позиции сторон после встреч в Вене и Санкт-Петербурге пришли к следующему: Армения настаивает прежде всего на размещении механизмов доверия и определении статуса Карабаха, после чего обсуждаются другие вопросы, а Азербайджан не принимает никаких предложений, пока не будут выведены армянские войска, по принципу «мир в обмен на вывод войск». Излишне говорить о том, что позиции несовместимы и приводят к схеме статус или война. Имитацию урегулирования уже сложно продолжать, причем, тут важен «креатив» сторон – и это могло бы стать идеальным вариантом для международного сообщества. В этих условиях задачей Армении является лишение Азербайджана права «на территории и войну», примерно по плану Косово-2. Любой другой вариант приведет к войне и катастрофе в Карабахе. До ухода с должности американский сопредседатель, фактически, «взорвал» основные принципы «урегулирования», то ли с целью продолжения имитации, то ли для поощрения сторон к новой повестке, которая будет выдвинута в бытность нового сопредседателя.
Американский сопредседатель «взорвал» урегулирование до ухода с поста
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- Комментарии - 24 Августа 2017, 10:44