Штурм премьера Израиля до встречи Путина с Саркисяном

До встречи Саркисян-Путин в Сочи глава российского государства принял премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Как еще до встречи сообщил израильский премьер, он поднял вопрос растущей роли Ирана на Ближнем Востоке, в связи с чем выразил обеспокоенность. Речь Нетаньяху об Иране выглядит как настоящий штурм. "Иран прикладывает огромные усилия для того, чтобы упрочить свое присутствие в Сирии. Это представляет угрозу для Израиля, Ближнего Востока и, я считаю, для всего мира", — сказал Нетаньяху. По его мнению, "Иран находится на продвинутой стадии контроля и влияния на Ирак, Йемен, во многом на практике реально контролируется Ливан". "Господин президент, мы все совместными усилиями побеждаем ИГ, но отрицательная вещь в том, что там, где ИГ побеждается и исчезает, входит туда Иран. Мы не можем забыть ни на минуту, что Иран продолжает каждый день угрожать уничтожением государству Израиль. Вооружает террористические организации, поощряет и инициирует террор", — заявил Нетаньяху. Также, по словам Нетаньяху, "Иран развивает ракеты". Что ответил российский президент, на сайте Кремля не сообщается. Тональность вступительного слова позволяет предположить ход дальнейшей беседы. Сегодня вечером Путин встретится с президентом Армении Сержем Саркисяном. Стало ли это случайным совпадением, или Путин специально выстроил такую очередность? Многие заметили совпадение, особенно, на фоне недавнего визита в Армению израильского министра, который ранее возглавлял спецслужбу и которого не принял Серж Саркисян. Но все же, это был беспрецедентный визит в истории израильско-армянских отношений. Через пару дней после визита в израильских СМИ разгорелся скандал, по поводу тестирования руководством израильской компании оружия, проданного Азербайджану, на армянах в Карабахе. Хотя не только это выглядит примечательно, но и проблема Ирана, которую с такой остротой Нетаньяху попытался представить Путину. 5 августа Серж Саркисян побывал в Иране, где участвовал в церемонии инаугурации президента Рухани. Причем, для этого он прервал свой отпуск, который не счел нужным прервать для встречи с израильским министром. Ни Россия, ни Азербайджан не были представлены на иниаугурации на высшем уровне. До визита в Иран в интервью иранским СМИ Саркисян заявил о том, что Армения могла бы стать «безопасной и короткой дорогой» для Ирана к Черному морю, то есть к Европе. Он также сказал, что на деле Иран и Армения работают на те же цели безопасности. Речь, безусловно, о сохранении хотя бы относительной стабильности в регионе, в частности, в зоне карабахского конфликта, под контролем армянских сил, не позволяя вторжения третьих сил. В качестве третьих сил рассматриваются прежде всего Россия и Израиль, которые продают Азербайджану оружия на миллиарды долларов. И в этом контексте интересно, перекинется ли тема беседы Путина и Нетаньяху на встречу Путина с Саркисяном.