Мир готовится к курдскому референдуму – глава Пентагона и министр ИД Турции в Эрбиле

К иракским курдам приехали сегодня глава Пентагона Джеймс Меттис и министр ИД Турции Мевлют Чавушоглу. Оба они встретились с главой Иракского Курдистана Месудом Барзани. 25 сентября Иракский Курдистан намерен провести референдум о независимости. Против референдума публично выступает Турция, хотя она не прекращает контактов с Эрбилем, видимо, пытаясь локализовать курдское движение в границах Ирака и хотя бы Сирии. Турция ранее ввела войска в Сирию, пытаясь отделить иракских курдов от сирийских и турецких. Турция открыто заявляет, что не допустит того, чтобы курдское движение перекинулось в Турцию и даже в Сирию. Более того, Турция пытается договориться с Ираном о борьбе с курдскими «сепаратистами», но Иран опроверг договоренности на этот счет с Турцией. Как США относятся к референдуму в Иракском Курдистане? Принципиально Вашингтон не против, но, как говорят чиновники, они предпочли бы, чтобы референдум отложили до весны будущего года, что, видимо, связано с ходом антитеррористической операции в Ираке и Сирии. Создание независимого Курдистана было предусмотрено Арбитражем Вильсона в начале 20 века. Однако, в то время США не хватило геополитического влияния, чтобы продвинуть свой план раздела региона Ближнего Востока. Согласно этому арбитражу, площадь Армении должна была составить 64 тыс. кв.км. Тогда Франции и Великобритании удалось сговориться и разделить регион по-своему, а северную часть Османской империи (включая Армению) разделили между собой Россия и Турция. Спустя 100 лет по завершении Первой мировой войны США обладают куда большим геополитическим влиянием и, наверняка, попытаются добиться раздела региона по собственным планам. Это не обязательно будет Арбитраж Вильсона, но США не упустят возможности поддержать создание дружественных себе государств, прежде всего, Курдистана. А как насчет поддержки Армении? В этой связи отношения Армении с США обретают особое значение. Российские эксперты говорят о том, что Москве нужно предпринять «превентивные» шаги и заявить о денонсации Московского и Карсского договоров. Якобы, если этого не сделать, то «Запад развернет информационную кампанию «об истинных друзьях армянского народа» для разрушения армяно-российских связей, чтобы оставить Ереван без помощи Москвы». Поедет ли в Эрбиль Эдвард Налбандян? В последний раз он встречался с Барзани в Мюнхене в феврале этого года и обсудил с ним открытие генконсульства Армении в Эрбиле.