Американцы в урегулировании Карабахской проблемы

В свое время Мэтью Браза и его непосредственный шеф Даниэль Фрид были администраторами «восточноевропейского проекта». После ухода из Совета Безопасности и Государственного департамента США преемники так и не сумели их заменить, и до сих пор их идеи лежат в основе политики в отношении Карабахской темы. Это означает не только соответствующую политическую идеологию, технологии и стилистику, но и очень хорошее знание материала. По признанию одного их опытных американских дипломатов, «чтобы работать в Восточной Европе, недостаточно быть дипломатом, нужно быть чем-то вроде театрального режиссера». Именно данные администраторы, занимающиеся теми же проблемами и регионами, будучи в Совете национальной безопасности, стали проводниками понимания того, что в карабахской проблеме нет политического решения, и не может быть возвращения к прошлому. США оказались в двусмысленном положении, потому что, приняв решение о признании если не суверенитета, то позитивности имеющейся реальности, вынуждены вести игры с «обиженным судьбой» Азербайджаном, разрабатывая сценарии урегулирования и приводя его к пониманию необходимости примирения с новой реальностью. То есть, игра продолжает идти, практически, полностью на Азербайджан, которому однозначно запретили воевать, но которому, при всей его ущербности, нужно продемонстрировать тщетность его позиции. Это нелегко, если учесть, что азербайджанское общество, в силу мировоззренческих особенностей, склонно буквально воспринимать декларации ответственных функционеров Администрации США. Дело дошло до того, что работники Администрации в отдельных случаях, например, при участии в «мозговых атаках», предпочитают представляться как сотрудники ведущих университетов США. Их можно понять, как и можно было давно понять их идеи, что было бы полезно сотрудникам посольства Армении в США. По свидетельству одного из ведущих американских экспертов по Евразии и другим регионам, на его вопрос радетелям азербайджанских (заодно и турецких интересов) в США, «как же убедить Армению пойти на уступки», последовал ответ: «Нужно выкручивать руки Армении». Но даже эти радетели не получили от И.Алиева того, чего ожидали во время его последнего визита в Вашингтон в обмен на политические услуги. То есть, даже заинтересованные группировки все меньше имеют основания оставаться заинтересованными. Это не вымысел, это наши честные наблюдения в среде не очень честного англо-саксонского экспертного сообщества. А возможно ли вообще целенаправленное и функциональное давление на Армению по карабахской теме? В свое время США предпринимали попытки оказания давления, в результате чего посол Джон Ордуэй вместо хороших ожиданий быть назначенным на высокий пост в ГосДепе был отправлен в «ссылку» в солнечный Казахстан. На данное «проклятое» место приходит господин Ричард Хогланд, который явно не испытывает симпатий к армянскому народу, в том числе к «Армянскому национальному комитету» и его руководству (это Азербайджан – тихая заводь для дипломатов, а вот Армения и Грузия – это хорошая школа для русскоязычных американских дипломатов). Недоброжелатель в истерике, он лишился своих партнеров и ощущает скорое приближение гибели. Он просто становится неэффективен в этой великой, прекрасной стране, столкнувшейся с гигантскими проблемами. При всей абсурдности некоторых прежних побуждений в американской политике, например, «урегулирование турецко-армянских отношений путем отрыва Армении от России и превращение ее в сателлита Турции, приведение к власти в Армении псевдо-либеральной группировки, запрограммированной на крайние формы послушания», американцы никогда не пытались и не ставили задачу использовать карабахскую проблему как рычаг давления на власти и общество в Армении. Это, несомненно, стало хорошей базой для развития отношений между США и Арменией. Этот фактор имел такое же значение, как и российская военная база в Гюмри. Если США решили отказаться от собственных «заблуждений» и, все же, воспользоваться карабахским фактором во внутренних инициативах, это будет крупнейшей ошибкой в политике в Южном Кавказе. На карабахском вопросе одна империя уже здорово обожглась. Что касается тезиса о присутствии миротворцев, это может быть рассчитано только на «политиков», которые абсолютно и с большим удовольствием оторвались от своих служебных обязанностей, с полной готовностью оказались отстраненными от политики. А пока весь политический класс Армении, независимо от идеологических источников и кормушек, держится на одном замечательном свойстве политической инерции – последнее слово за президентом, конечно, президентом Армении. Как только это обстоятельство окажется утраченным, данный подгнивший вопрос придется решать всем – от солдат на позициях до депутатов.