Армения в Сочи выдвинет требования России?

Сегодня в Сочи Владимир Путин встретится с главами двух государств – Израиля и Армении. Случайно ли так вышло, или Путин решил почему-то сверить часы одновременно с Израилем и Арменией, сложно сказать. Прошлый месяц ознаменовался попыткой Израиля наладить более тесные отношения с Арменией, с которой Иерусалим старался всегда соблюдать дистанцию. В Армению прибыл министр регионального сотрудничества Израиля, были подписаны два дипломатических документа, но то ли Армения не приняла предложения Израиля, то ли условия были изначально неприемлемыми. Интересно, что сразу после визита министра неожиданно разгорелся скандал после того, как в израильских СМИ появилась примечательная информация. Было заявлено, что израильские специалисты, обслуживающие проданные Азербйджану вооружения, якобы, отказались открывать огонь по армянам в Карабахе. Встретятся ли Беньямин Натананьяху и Серж Саркисян в Сочи? Саркисян не счел нужным встретиться с прибывшим в Армению израильским министром. Что может предложить Армении Израиль, который под предлогом продажи вооружений Азербайджану размещает на его территори новейшее вооружение за счет Алиева? Скажет ли Нетаньяху, что израильское оружие в Азербайджане направлено не против армян? И о чем будут говорить Путин с Саркисяном? Можно очертить несколько важных внешнеполитических тем, например, связанных с Турцией. Армении было бы логично поднять вопрос о продажах Россией ЗРК С400 Турции, а также о намерении Турции присоединиться к таможенному пространству ЕАЭС. В свою очередь, Путин наверняка спросит, насколько серьезны намерения армянских депутатов инициировать процедуру выхода Армении из ЕАЭС. Вторая тема – принуждение президента Азербайджана к принятию механизмов укрепления перемирия в Карабахе. Армения при наличии политической воли может твердо указать России, что в случае несогласия Баку и новых военных авнтюр военное присутствие России в Армении может оказаться под угрозой. Более того, Армения может поднять тему денонсации Московского и Карсского договоров. И, наконец, внутриполитические процессы в самой Армении. Армянские СМИ уже анонсируют намерение Сержа Саркисяна осуществить последние перестановки в системе власти в сентябре. Серж Саркисян намерен, видимо, завладеть всей полнотой власти в Армении – путем создания Паннационального совета, обновленного Совета нацбезопасности, концепции «Нация-армия», которая обеспечит контроль над всеми финансовыми потоками в стране и даже диаспоре. Наверняка, эти темы прозвучат в ходе встречи в Сочи.