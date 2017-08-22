Путин решил: Серж Саркисян едет

23 августа Серж Саркисян намерен отправиться в Сочи, где встретится с президентом РФ Путиным. Информация была опубликована, фактически, в канун визита. Означает ли это, что необходимость во встрече появилась неожиданно, или до последнего момента не было ясно, состоится ли встреча с Путиным? Саркисян и Путин встретились также в августе прошлого года, через пару недель после встречи в Армении неожиданно сменили премьера, и правительство возглавил Карен Карапетян. Кстати, именно на той встрече Путин заявил, что после вступления в ЕАЭС ВВП Армении вырос на 10%, намекая Сержу Саркисяну, что не нужно питать ожиданий насчет России, а с другой стороны – дав Саркисяну карт-бланш на полную внутриполитическую перегруппировку после июльского захвата ППС Полиции. Будут ли на предстоящей встрече подведены итоги прошедшего года и получит ли Серж Саркисян новый карт-бланш? Саркисян посетил Москву и в марте этого года, незадолго до парламентских выборов. Тогда Путин приветствовал изменение модели государственнного управления в Армении, выразив надежду, что Армения во главе с Сержем Саркисяном плавно пройдет переходный период. С одной стороны это было воспринято как долгосрочный карт-бланш Сержу Саркисяну, а с другой, поскольку переходный период рассматривается до апреля 2018 года, возник вопрос, не ограничил ли Путин срок работы Саркисяна переходным периодом. Хотя в то же время сам Путин тоже будет проходить переходный период – он пока даже не объявил, будет ли баллотироваться на следующий срок. Ранее неофициальный споуксмен Кремля Жириновский заявил, что вопрос кандидата в президенты будут решать 10 человек в России. Но решение, видимо, принято – Путин практически уже приступил к предвыборной кампании. Хотя ситуация в России ухудшается, международная изоляция создает для Москвы серьезнейшие проблемы, но сложно представить, как может большинство великодержавного российского населения обойтись без «царя». Видимо, альтернативу Путину не нашли, и плавный «переходный период» России должен произойти через Путина. Неопределенность в России сказывалась и на Армении. Но теперь Путин, видимо, решил. Интересно, как Серж Саркисян будет отвечать на вопрос о 2018 годе по возвращении из Сочи?