Демилитризация карабахской зоны – в повестке США-Россия

Министр обороны Армении Виген Саркисян принимает участие в стартовавшей в Москве военно-промышленной выставке Армия 2017, на которой демонстрируются образцы российского ВПК. Что именно интересует Армению на выставке, не сообщается. Пару недель назад министр финансов Армении заявил, что Ереван ведет с Москвой переговоры о новом кредите на приобретение вооружений. Не исключается, что на выставке Армия 2017 кредит обретет «плоть и кровь». В выставке принимает участие и Азербайджан, который, в отличие от Армении, платит наличными, являясь одним из верных клиентов России. Складывается интересная диспозиция, особенно, на фоне намечаемой в сентябре встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке. На встрече должна быть обсуждена вероятность саммита президентов. Пару дней назад американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд заявил, что настала пора закрепить механизмы перемирия, и предлагал на этот счет конкретные шаги. Он сказал, что было бы нереально говорить о полной демилитаризации зоны конфликта, но определенные шаги по закреплению мира нужны. Хогланд очертил американскую стратегию в преддверии встречи Саркисян-Алиев, которая не является новостью – еще на венской встрече в мае 2016 года было предложено разместить на линии соприкосновения механизмы расследования. Американский сопредседатель сказал, что они работают с Россией в этом направлении. Россия, с одной стороны, демонстрирует сторонам конфликта новейшие вооружения, а с другой принимает участие в организации встречи Саркисян-Алиев, в повестке которой, хотя бы формально, должен быть вопрос о соблюдении перемирия. Но если перемирие будет соблюдаться, если будут размещены механизмы и установлена мера ответственности, то Азербайджану незачем будет покупать у России оружия на миллиарды долларов. Да и Армении не нужно будет брать кредиты под российское оружие. То есть, установление механизмов расследования и ответственности может лишить Россию двух важных покупателей оружия. Кроме того, Россия утеряет возможность военного шантажа на поддержании эскалации, который является чуть ли не последним инструментом России в регионе. Так что, Москва с одной стороны пытается сохранить такого важного клиента, как Азербайджан, а с другой - способствовать сохранению стабильности в регионе, поскольку в противном случае у нее возникнут проблемы с армянским обществом и регионом в целом. Дело в том, что азербайджанские силы вряд ли способны молниеносно ввергнуть Армению в положение, которое заставит ее обратиться за военной помощью к России, что позволит ей выйти на границу с Ираном. Апрельская война в этом смысле была проваленным опытом. Любая такая попытка в ближайшие годы приведет к фиаско не только Азербайджана, но и России, так что, Москве сейчас стабильность нужна, в том числе, для уточнения собственных позиций и красных линий в регионе. Но в стратегическом плане Россия не отказывается от своих планов военного присутствия, а в ее основе – рост милитаризации Азербайджана. Причем, развитие событий предполагает отказ Москвы от необходимости военного присутствия в зоне карабахского конфликта. В этом смысле повестка США и России в Минской группе предполагает не столько работу по относительному закреплению перемирия, тем более, что такая работа уже проведена, сколько нивелирование стратегической цели России по военному присутствию в зоне карабахского конфликта. От этого во многом зависит соблюдение перемирия и долгосрочная демилитаризация и разоружение региона. Судя по всему, Россию либо убедят, либо поставят перед фактом. Тем более, что после Апреля Кремль убедился, что вопрос его присутствия в регионе будет решаться посредством НАТО, с которым надо будет договариваться и о соблюдении статус-кво, и о сохранении права армянских сил отстаивать безопасность в регионе. Для Ирана это, пожалуй, наиболее приемлемый вариант.