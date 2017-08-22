Видишь, что ждали? Ситуация резко изменилась

А возможны ли более глубинные отношения в направлении Запада, разве в НАТО ждут Армению с распростертыми объятиями, задавался вопросом Серж Саркисян в интервью программе Р-Эволюция всего месяц назад. Спустя месяц Армения приняла участие в широкомасштабных учениях НАТО в Грузии и тем самым сбалансировала ситуацию в регионе, обеспечив для Армении пространнное поле для маневрирования. Это можно заметить уже по событиям после учений. Сложилась ситуация, при которой односторонняя внешнеполитическая ориентация Армении повысила ее уязвимость в военно-политическом плане, учитывая сложный и запутанный клубок отношений России с Азербайджаном и Турцией. Они, естественно, связаны не только с армянскими проблемами, а несут в себе более широкий спектр задач – от Сирии, энергокоммуникаций до курдской проблемы и прочего. В этой ситуации, учитывая исторический опыт, велик соблазн вновь решить проблемы России с Турцией и Азербайджаном за счет армянских интересов. Не зря нервически отреагировавшие на учения НАТО российские эксперты вдруг вспомнили о российско-турецких договорах столетней давности. Но это рано приписывать официальной позиции Москвы, поскольку времена изменились, и в новых реалиях эти схемы утеряли актуальность. Россия сама уже столкнулась с негативным опытом в связи с данными договорами, следствия которых ощущаются, в частности, на Ближнем Востоке. Сотрудничество НАТО и Армении, как бы это ни звучало странно, несет для России больше позитива, в смысле сброса «обузы» армянских проблем и выстраивания с Турцией и Азербайджаном отношений, не обремененных армянскими вопросами. Это также в определенной мере позитивно для Турции, поскольку можно заметить, что Азербайджан в новых реалиях стал тормозом для Турции. Эксперты говорят, что предстоящий в сентябре визит Эрдогана в Баку связан именно с этим. Информация о вероятном присоединении Турции к ЕАЭС является резонансом на эти трансформации. Понятно, что Турция не вступит в этот союз, но Анкаре важен сам процесс. Так или иначе, угроза реанимации схем начала 20 века сохраняется, и Армения оказалась перед лицом проблем, несущих в себе как риски, так и возможности. Схемы имеют привычку повторяться, если не делать выводов и не проводить суверенную политику. Выражения типа «Нас не ждут с распростертыми объятиями» не имеют ничего общего с политикой. Стран с такими убеждениями никто не ждет. Зато любая иницитива, которая может быть нацелена на выстраивание отношений, получает соответствующую реакцию. И участие в учениях НАТО, безусловно, из этого ряда.