Лавров уже боится цветной революции в России, а не в Армении

США отменили выдачу неиммиграционных виз гражданам России и возобновят ее с сентября, но только в Москве. США сделали это в ответ на требование России сократить численность сотрудников дипмиссий США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров усмотрел в этом попытку США инспирировать цветную революцию в России. «Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти. Это логика известная — это логика тех, кто организует цветные революции», — сказал Лавров. Россия никогда не скрывала своего страха перед цветными революциями, боясь, что США могут «убедить» страны, находящиеся в «зоне влияния» России, «бросить» ее и перейти на другой цивилизационный уровень. Но теперь, судя по всему, петля затягивается вокруг самой России, и Лавров уже откровенно говорит о том, что США хотят вызвать недовольство властью в России. И сейчас Москве будет уже не до сателлитов. Россия всеми силами пыталась противостоять «цветной революции» в Армении. Даже события ЭлектрикЕреван в Москве поспешили назвать «майданом», чтобы отвести недовольства от России. Так же точно был решен вопрос с российским военнослужащим Валерием Пермяковым: Россия сделала все, чтобы антироссийские настроения в Армении не перешли черту. Но, судя по всему, Армения незаметно прошла черту, которая раньше считалась бы майданом или цветной революцией: осенью фракция «Елк» может инициировать процедуру выхода Армении из ЕАЭС. И хотя парламентское большинство заявляет, что сейчас «не время» для такого решения, оно охотно участвует в дискуссиях и придает этой теме плоть и кровь. Есть и другие признаки того, что Армения ищет новый причал – участие в учениях НАТО, «сепаратные» переговоры с Ираном и Китаем. В иных условиях Россия сразу бы разобралась с «цветной революцией» в Армении, но сейчас Москве не до этого – США «добрались» до самой России и хотят вызвать недовольство там, а не в странах-сателлитах. Смирились ли в Москве с «потерей» сателлитов, в частности, Кавказа на фоне собственных проблем? Москва, безусловно, попытается выйти из кавказской игры с минимальными потерями. Для этого Россия, возможно, пойдет на некие превентивные шаги в нашем регионе и резкие шаги. Уже звучат лихорадочные призывы, которые, видимо, должны стать «соломкой» для России в случае падения. Примечательно, что в качестве «козыря» или предмета торга российские эксперты рассматривают исключительно армянскую тематику. Например, российские эксперты предлагают Москве вернуться к заключенному на «вечные времена» Туркменчайскому договору 1828 года и полностью взять на себя охрану границ с Ираном, в том числе карабахской границы. В российских СМИ появилась информация, что «Москва намерена принять активное участие в технической реконструкции границы между Нагорным Карабахом и Ираном». Есть и другое предложение: выводить карабахское урегулирование из-под юрисдикции Еревана и начать переговоры Москва-Баку-Степанакерт. Имеется также мнение, что Россия, которая сейчас пытается наладить с Турцией альянс, может инспирировать столкновения в Карабахе, чтобы прикрыть «тыл» Турции и не позволить развертывания «сепаратистского» движения в регионе после курдского референдума. Предложения, конечно, не обязательно становятся реальностью, но армянской стороне следует внимательно следить за шагами России, которая уже вынимает из долгого ящика армянскую карту для торга.