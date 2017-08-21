Лавров уже боится цветной революции в России, а не в Армении

США отменили выдачу неиммиграционных виз гражданам России и возобновят ее с сентября, но только в Москве. США сделали это в ответ на требование России сократить численность сотрудников дипмиссий США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров усмотрел в этом попытку США инспирировать цветную революцию в России. «Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти. Это логика известная — это логика тех, кто организует цветные революции», — сказал Лавров. Россия никогда не скрывала своего страха перед цветными революциями, боясь, что США могут «убедить» страны, находящиеся в «зоне влияния» России, «бросить» ее и перейти на другой цивилизационный уровень. Но теперь, судя по всему, петля затягивается вокруг самой России, и Лавров уже откровенно говорит о том, что США хотят вызвать недовольство властью в России. И сейчас Москве будет уже не до сателлитов. Россия всеми силами пыталась противостоять «цветной революции» в Армении. Даже события ЭлектрикЕреван в Москве поспешили назвать «майданом», чтобы отвести недовольства от России. Так же точно был решен вопрос с российским военнослужащим Валерием Пермяковым: Россия сделала все, чтобы антироссийские настроения в Армении не перешли черту. Но, судя по всему, Армения незаметно прошла черту, которая раньше считалась бы майданом или цветной революцией: осенью фракция «Елк» может инициировать процедуру выхода Армении из ЕАЭС. И хотя парламентское большинство заявляет, что сейчас «не время» для такого решения, оно охотно участвует в дискуссиях и придает этой теме плоть и кровь. Есть и другие признаки того, что Армения ищет новый причал – участие в учениях НАТО, «сепаратные» переговоры с Ираном и Китаем. В иных условиях Россия сразу бы разобралась с «цветной революцией» в Армении, но сейчас Москве не до этого – США «добрались» до самой России и хотят вызвать недовольство там, а не в странах-сателлитах. Смирились ли в Москве с «потерей» сателлитов, в частности, Кавказа на фоне собственных проблем? Москва, безусловно, попытается выйти из кавказской игры с минимальными потерями. Для этого Россия, возможно, пойдет на некие превентивные шаги в нашем регионе и резкие шаги. Уже звучат лихорадочные призывы, которые, видимо, должны стать «соломкой» для России в случае падения. Примечательно, что в качестве «козыря» или предмета торга российские эксперты рассматривают исключительно армянскую тематику. Например, российские эксперты предлагают Москве вернуться к заключенному на «вечные времена» Туркменчайскому договору 1828 года и полностью взять на себя охрану границ с Ираном, в том числе карабахской границы. В российских СМИ появилась информация, что «Москва намерена принять активное участие в технической реконструкции границы между Нагорным Карабахом и Ираном». Есть и другое предложение: выводить карабахское урегулирование из-под юрисдикции Еревана и начать переговоры Москва-Баку-Степанакерт. Имеется также мнение, что Россия, которая сейчас пытается наладить с Турцией альянс, может инспирировать столкновения в Карабахе, чтобы прикрыть «тыл» Турции и не позволить развертывания «сепаратистского» движения в регионе после курдского референдума. Предложения, конечно, не обязательно становятся реальностью, но армянской стороне следует внимательно следить за шагами России, которая уже вынимает из долгого ящика армянскую карту для торга.
Лавров уже боится цветной революции в России, а не в Армении
-
- Комментарии - 21 Августа 2017, 18:18