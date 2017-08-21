Выдержит ли Германия испытание Турцией

Скандал между Турцией и Германией разгорается нешуточный. В Испании по требованию обратившейся в Интерпол Турции арестовали германского писателя турецкого происхождения, который пишет о геноциде армян. После беседы глав МИД Германии и Испании суд в Мадриде отпустил Догана Акханлы. При этом, канцлер Германии Ангела Меркель обинила Турцию в злоупотреблении участием в международных организациях. А до этого турецкий президент Эрдоган обратился к этническим туркам Германии с призывом не голосовать в сентябре за правящие партии, которые, якобы, выступают против Турции. Меркель и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвали это вмешательством во внутренние дела Германии. В ответ Эрдоган в оскорбительных тонах отозвался о главе МИД Турции, заявив, что тот должен «знать свое место». Австрия и Германия будут выбирать парламент, и власти этих стран уже заявили, что не потерпят вмешательства Турции в их дела. Анкара, судя по всему, твердо намерена вмешаться. Что может последовать, если в сентябре будет заявлено о том, что Турция вмешалась в ход выборов? США, например, после того, как попытки вмешательства России были доказаны, приняли масштабные санкции против Москвы, фактически, изолировав и блокировав Россию. Готова ли Германия пойти на такие же меры в отношении Турции? Германское правительство, наверняка, понимает, что отношения с Турцией уже и так на грани, и следующим шагом могут быть далеко не только санкции. Эрдоган явно провоцирует Германию к резким шагам, чтобы задействовать весь свой ресурс, прежде всего, этнических турок в Европе, которые могут вывести ситуацию из-под контроля. Сможет ли Германия удержать ситуацию под контролем? Выборы в Германии могут стать настоящим испытанием для Турции, если Берлину удастся удержаться. В случае, если Германия выдержит, Турция модет столкнуться с новой германской политикой, которая была анонсирована 2 июня 2015 года в Бундестаге принятием резолюции о признании геноцида армян и вины Германии. Эта политика направлена на расширение внешнеполитического участия Германии. Выборы в Германии состоятся 24 сентября, а 25 сентября в Иракском Курдистане состоится референдум о независимости. Германия не высказалась против референдума. Создание независимого Курдистана станет мощным ответом на политику Турции. Германия, в свою очередь, может поддержать процесс. В итоге это может привести к денонсации договоров, по которым была разделена бывшая Османская империя и которые определяют границы Ближнего Востока и нынешней Турции. И тогда решение Бундестага от 2 июня 2015 года может получить практическое продолжение.