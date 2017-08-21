Что успеет последний большевик к последнему дню

Серж Саркисян созвал на прошлой неделе совещание, в ходе которого анонсировал создание на форуме Армения-Диаспора в сентябре Паннационального совета. Он не стал детализировать, что это будет за совет, хотя давно уже понятно, что любая инициатива власти нацелена прежде всего на решение задач самой власти. За последние два года Серж Саркисян инициировал так называемый политический процесс – реформировал Конституцию и систему государственного управления, анонсировал массу инициатив, начиная с изменения структуры политического поля, Нации-армии и кончая Паннациональным советом. Мнения по этим инициативам почти не разнятся – они нацелены на сообщение системе «нового духа» и жизнеспособсности под предлогом реформ. Эксперты сходятся во мнении, что для Сержа Саркисяна эти инициативы являются методом уточнения собственной политической судьбы и обеспечения контроля над властью. У него серьезные проблемы с внутренней и внешней легитимностью, и данные инициативы нацелены на пропаганду его «незаменимости», которая уже генерируется в провластных кругах. Паннациональный совет может стать очередной подобной инициативой. Причем, помимо политической вывески, он может преследовать также конкретные финансово-экономические задачи. Недавно был упразднен Панармянский банк и на его платформе создан Панармянский инвестицийонный фонд. Нет сомнений в том, что Паннациональный совет «соединят» с Панармянским фондом, и Серж Саркисян таким образом попытается создать финансово-экономическую платформу для своих планов, что сейчас непросто сделать. Таким образом, это также противовес созданному Самвелом и Кареном Карапетянами российскому Клубу армянских инвесторов, вернее, его нивелирование панармянской волной. Серж Саркисян заявил, что останется на своей должности до последнего дня. Он постепенно очерчивает границы своих дальнейших «владений» - безопасность в лице Совета национальной безопасности, а также армянские структуры, то есть, практически, тотальная власть. Интересно, что еще он успеет к последнему дню.