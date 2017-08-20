Отношения между государствами Южного Кавказа

Данный анализ осуществлен на основе материала 2016 года, но его актуальность связана с тем, что именно в тот период были разработаны принципиальные основы американской политики и политики Западного сообщества в отношении Южного Кавказа, что оказало ключевое влияние на отношения между государствами и баланс сил и в регионе. В сфере обороны Азербайджан предпринимает усилия по приобретению новых видов вооружений, боеприпасов и проводит подготовку кадров. До недавнего времени в экспертных и исследовательских центрах Великобритании и США имелись профессиональные оценки вооруженных сил государств Южного Кавказа, включая непризнанные государства. Данные оценки были получены не только на основе обычного военного анализа, но и в результате проведения специальных военных игр, с участием военных и военно-политических экспертов. По имеющимся сведениям, осенью 2016 года в Пентагоне, например, была проведена подобная игра, с привлечением военно-политических экспертов, имеющих значительный опыт оценок боеспособности армий Новых независимых государств, а также стран Ближнего Востока и воинских формирований иррегулярного характера. Данным специалистам и ранее приходилось разрабатывать оценки вооруженных сил государств Южного Кавказа. Данная игра в Пентагоне не имела задачу выявить детальные условия и состояние вооруженных сил государств Южного Кавказа, предусматривалось только рассмотреть результаты военного строительства за 2012 - 2016 годы. Эксперты пришли к следующим выводам. Армения сохраняет определенные преимущества в оборонной сфере, принимая во внимание предыдущий длительный период успешного военного строительства. В отличие от Азербайджана, Армения способна проводить воинские операции, с привлечением всех родов войск и достигать определенных результатов. Наступательные возможности вооруженных сил Азербайджана также существенны, но вряд ли Азербайджан может достичь значительных результатов, так как ВС Азербайджана не отличает способность координировать действия войск, успешно применять бронетехнику, прифронтовую авиацию и ударные вертолеты. Наступательные операции азербайджанских войск очень быстро завершатся позиционными боями, которые потребуют, вместе с тем, большого расхода боеприпасов, высокой дисциплины и моральной стойкости личного состава. Армения, заинтересованная в быстром разгроме наступающих войск противника, попытается нанести существенные удары с применением различных родов войск, но эти действия могут быть ограничены количеством боеприпасов. Применение боевой авиации, в том числе штурмовой будет не эффективным, так как в обеих странах, особенно в Армении созданы современные средства ПВО. Офицер армии США, выполняющий ранее в структурах НАТО задачи по предотвращению крупных аварий и катастроф, принимавший участие в данном анализе, обратил внимание на возможное усиление масштабности вероятных военных действий, что может привести к ущербу на атомной электростанции в Армении и на объектах нефтедобывающего комплекса в Азербайджане. Обращается внимание на способности Армении нанести удары, практически, по всем объектам нефтекомплекса, в том числе, в акватории Каспийского моря. Вместе с тем, данный анализ имел информационные ограничения, и не были приняты во внимание последние мероприятия Азербайджана по военному строительству. Примечательно, что в данном анализе, проведенном в Пентагоне, принимали участие эксперты Американского Совета по внешней политике» (ACFP). Этим, видимо, признана важность не только военных, но и политических оценок. Возможно, в скором времени оценки по вооруженным силам Азербайджана в исследовательских учреждениях Запада будут изменены, возникнут новые качества и понимание перспективы их развития, так как в ближайшие годы Азербайджан намерен приобрести беспрецедентное количество вооружений. США оказались в весьма двусмысленном положении, так как практически даже не НАТО, а именно Пентагон стал инициатором гонки вооружений в Южном Кавказе. США, практически, не скрывают своих намерений и желания способствовать дальнейшему усилению и совершенствованию вооруженных сил государств Южного Кавказа как важнейшему фактору противодействия влиянию и угрозам России и Ирана. США рассматривают включение государств региона в НАТО как не самый эффективный путь развертывания своей политики в Южном Кавказе, так как членство в НАТО, хотя и предоставляет более широкие горизонты сотрудничества в оборонной сфере, но, все же, приводит к некоторой стагнации вооруженных сил, предполагает значительное сокращение численности вооруженных сил и превращает регион в «довесок» к задачам НАТО. Пребывание государств Южного Кавказа в тесной «привязке» с Западным сообществом, но не в составе НАТО и Европейского Союза, предоставляет возможность использовать более оперативно и в «свободном режиме» военный потенциал данных государств. Данная версия, выдвинутая гораздо раньше в ходе выполнения различных тем по региональной безопасности, пока не получила достаточно опровергающих аргументов. США ставят конкретные задачи перед вооруженными силами в Азербайджане в бассейне Каспийского моря, в направлении сдерживания усилий Ирана и России, и не могут, одновременно, ограничивать развитие обороны этой страны. Вместе с тем, американцы убедились, что рост военно-политического потенциала Азербайджана приводит к дополнительным проблемам в осуществлении контроля над ним, в направлении его политики в приемлемом направлении. С аналогичными проблемами США сталкивались в других регионах и весьма опасаются перспективы убедиться со временем в неуправляемости государств-партнеров. США с переменным энтузиазмом разъясняют Армении обстоятельства, с которыми связано американо-азербайджанское военное сотрудничество. США убеждают политическое руководство и военное командование Армении в том, что военное строительство Азербайджана находится под контролем, но данные разъяснения становятся все менее убедительными. И сами американцы поняли в определенный момент, что пытаться контролировать Азербайджан, тогда как он находится под сильным влиянием Турции, невозможно.