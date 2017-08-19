Изменение политики России в Южном Кавказе

Экономическая и геоэкономическая ситуация в Азербайджане достаточно хорошо изучена, и, практически, все версии развития приводят к пониманию того, что варианты принципиально индустриального и многоотраслевого развития исключены. Азербайджан пытается придать динамику тем или иным отраслям, но и они связаны с добывающими и сырьевыми кластерами. Период пика получения доходов от экспорта нефти пройдет до 2017 года, нефтяных ресурсов будет достаточно лишь для внутреннего потребления и экспорта в объеме 15–20 млн. т, что при нынешнем уровне инфляции и резкого подорожания нефтепромыслового оборудования приведет к значительным проблемам для бюджета и сохранения достигнутых социальных стандартов. В обозримой перспективе Азербайджан станет страной со средним уровнем развития, при сохранении монопродуктовой экономики, все более осваивая сервисные и транзитные черты, то есть те же функции, которые определили профиль Грузии. Однако, энергетические ресурсы Азербайджана, не только нефть, но и природный газ, становятся важным фактором и изменения позиций, политических и экономических ресурсов других государств, прежде всего, Турции. И уже это обстоятельство придает Азербайджану вес «лидера» в регионе, хотя не совсем понятно, в чем заключается это «лидерство». Данное обстоятельство, так или иначе, с одной стороны приводит к превращению Азербайджана в важного торгового и экономического партнера России, в том числе в сфере экспорта вооружений, но и ведет к более высокой независимости страны от России, во всех аспектах. Все сценарии, которые допустимо предложить в рассмотрении перспектив отношений между Россией и Азербайджаном, приводят к одной принципиальной реальности – Азербайджан будет стремиться сохранить с Россией ровные, дружественные, но дистанцированные отношения, ввиду усиления связей с Евро-Атлантическим сообществом, при партнерских отношениях с Турцией, которые носят стратегический характер. Несмотря на некоторые прогнозы и более оптимистические допущения российских политологов и дипломатов, эта принципиальная перспектива стала очевидной достаточно давно. Данное видение позволило бы России выработать более предметную политику в отношении Азербайджана, что означало бы поддержку версий, которые могли бы устраивать Россию, или более системные действия для ограничения экономических и геоэкономических, а следовательно, и политических ресурсов Азербайджана. Это позволило бы ограничить оборонные возможности страны и предотвратить масштабный военно-политический шантаж, который применяет И.Алиев и его команда в отношении Армении и Ирана, а следовательно, работает против интересов России. При условии системности и последовательности данной политики Россия может обнаружить аналогичную заинтересованность США и Европейского Союза, которые вовсе не преследуют цель превращения Азербайджана в стратегического партнера, в составную часть турецкого стратегического пространства или же в самостоятельную политическую силу в регионе, располагающую значительными вооруженными силами. Запад желает придать Азербайджану статус регионального «секьюрити», защищающего энергетический комплекс, созданный в регионе. Это требует совершенно других решений задач, масштабов и амбиций. Имеется иная политическая плоскость – превращение Азербайджана в базу США в Центральной Евразии, но одно не исключает другое. Сильный и самостоятельный Азербайджан также не откажется от услуг для США. Сочетание «сильный Азербайджан – союзник США» менее предпочтительно для России, чем зависимый Азербайджан – база США в регионе. Это два различных качества. Ведущие политологи и аналитики Запада и России продолжают рассматривать процессы в Южном Кавказе как противостояние по «широтному» направлению, то есть по давно получившей право на «гражданство» схеме Запад-Восток, в которой, собственно, предметом политической дискуссии и борьбы является некий глобальный «евразийский коридор». Видимо, сознание политологов, аналитиков и даже профессиональных политических проектировщиков, так же, как массовое сознание, подвержено силе инерции, что не менее удручающе, чем самое досадное заблуждение актуальных политиков. Проблема (или в какой-то мере разрешение проблемы) заключается в том, что парадигма противостояния в регионе Южного Кавказа трансформирована из «логики коридора» в «логику перекрестка». «Коридорный» политический полигон имеет свои законы и закономерности развития. При «коридорной» парадигме все решает то, что является субъектом, а что объектом политики. Для Грузии и Азербайджана буквально фатальное значение имело то, что известные коммуникационные проекты из субъектов стали объектами политики, а данные государства, по существу, стали субъектами именно по отношению к коммуникационным и другим геоэкономическим проектам. Те, кто имел возможность достаточно подробно отслеживать политические процессы в данных двух государствах Южного Кавказа, могут засвидетельствовать, что это явилось действительно откровением и, по существу, трагедией для их политических элит. Вспоминается выражение Фазиля Искандера «нас господь миловал, но не потому что мы такие уж умные». Их просто не взяли на «борт» этих проектов, призванных создать в Южном Кавказе транзитно-сервисную социально-экономическую модель, а возможно, и вполне завершенную, локальную транзитно-сервисную геоцивилизацию. Причиной данного провала явилось то, что страны, претендующие выполнять транзитную функцию, не имеют права формировать однонаправленную ориентацию. Для того, чтобы понять это, не нужно быть политиками или политологами. Достаточно просто работать экспедиторами или шоферами-дальнобойщиками. В результате, ненефтяная и «тупиковая» Армения успешно развивает отношения одновременно с Россией, Ираном и США. Назвать эти отношения стратегическими нельзя, но нечто обязывающее и заинтересованное в этом есть. Совершенно ясно то, что Армения – единственное государство в регионе Южного Кавказа, которое может выполнять функции стратегического партнера. Причем, безотносительно к кому. Просто-напросто функцию стратегического партнера. Более того, «стратегическая комедийность» заключается в том, что и Нагорно-Карабахская Республика также способна выполнять функцию стратегического партнера. И в этом нет ничего мистического, если не считать армянского политического менталитета и присущего армянской элите пессимизма. Психология «перекрестка» заметно отличается от «психологии» «коридора», хотя у многих либеральных политиков всегда есть искушение признать одно за другое, в зависимости от требований благополучия актуальных правящих элит.