До 2020 года политические события в регионе будут развертываться так

Южный Кавказ все более обретает значимость как часть «пояса» безопасности Евро-Атлантического сообщества. Главный вопрос – предпочтут ли НАТО и США вовлечь страны Южного Кавказа в глобальную систему безопасности, придав им большую роль в качестве части обороны Западного сообщества, или же продолжат рассматривать как буферные страны, с которыми нет обязывающих отношений. Вместе с тем, не исключается, что Китай, не дожидаясь завершения своей программы-минимум в Центральной Азии, приступит к усилению своего присутствия в Южном Кавказе, как в плане коммуникаций, так и сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Нужно отметить, что имеются признаки того, что Китай не заинтересован в усилении позиций России в Южном Кавказе (как и в Центральной Азии). Это существенно корректирует всю стратегическую перспективу в регионе. Некоторые ожидания по поводу относительной стабилизации и усиления безопасности в мире и в ключевых регионах международной политики не оправдались. Данные надежды в свое время были связаны с «новыми» взглядами лево-либеральной части американского истеблишмента по поводу внешней политики, что означало попытки ограничить вмешательство в ряд регионов, сократить военные и иные затраты, сбросить определенную часть ответственности на некоторых партнеров. Приоритетной и глобальных целью США в длительной перспективе является сдерживание политической и экономической экспансии Китая, что привело к снижению активности США на Ближнем Востоке, в Южном Кавказе и Центральной Азии и в других регионах. Одновременно, Европейский Союз также утратил мотивации в части развития сотрудничества с государствами Восточной Европы. Однако, данная ситуация очень скоро привела к образованию политического вакуума, одним из результатов которого стали попытки России включить ряд государств Евразии в Евразийский союз и тем самым ограничить влияние США, НАТО и Европейского Союза. Западное сообщество разрабатывают планы реакции на данную экспансию России. Параллельно данным событиям происходило урегулирование отношений Ирана с США и с Западом, в целом. Если эти процессы получат развитие, это приведет к усилению конфронтации на большом пространстве от Черного моря до границ Китая. Наиболее важным процессом для интересов Армении является политика США и НАТО по блокированию и контролю Турции, что приводит к поиску партнеров в регионах для формирования «пояса» сдерживания региональной экспансии и амбиций Турции. Многое будет зависеть от перспектив формирования отношений между Россией и Турцией и влияния этого обстоятельства на политику и позицию Азербайджана. После вступления в Евразийский союз и развития отношений с Россией и ОДКБ Армения с трудом воспринимается США и НАТО как самостоятельный партнер. Вместе с тем, США по-прежнему заинтересованы в вовлечении Армении в свою стратегию в регионе, которая призвана выполнять две партнерские функции: обеспечивать баланс сил в Южном Кавказе; выступать в качестве фактора сдерживания экспансии Турции в регионе, в том числе, в части создания турецко-азербайджанского альянса. Скорее всего, до 2020 года политические события в регионе будут развертываться именно в рамках данных процессов. США время от времени пытаются активизироваться в Центральной Азии и никогда не оставляли задачи по Кавказу. Проблема не в целях и задачах США, а в том, что администрация Б.Обамы пыталась пацифицировать свою политику в этих регионах. Сейчас США понимают, что данная позиция может привести не только к утрате реальных позиций в этих направлениях, но в итоге они могут уступить их не только России, но и Китаю. Это довольно опасно для США, и они решили в значительной мере усилить свои позиции. Это будет происходить как в тесной связи с задачами НАТО, так и в направлении Индийского океана. В нынешних условиях, когда ОДКБ, практически, развалилась, и все без исключения участники этого навязанного «блока» стремятся обнаружить иные полюса силового значения и интегрироваться в НАТО, США получили новые перспективы развития своей геополитической парадигмы. США мало интересуют сырьевые и энергетические ресурсы данных регионов. США пытаются перенаправить данные ресурсы в иные направления. Отчасти это удается, в отдельных случаях – не удалось. В определенной мере США заинтересованы в том, чтобы нефть и газ, а также рудные ресурсы Центральной Азии были бы направлены в сторону Китая, а не в России. Эту мысль подтверждают многие американские эксперты, которые занимаются энергетическими проблемами. Россия очень старалась создать альянс или по крайней мере приоритетные отношения с Китаем. Но на деле, несмотря на откровенную конфронтацию между США и Китаем, эти два государства связаны множеством нитей и в огромной мере экономически зависят друг от друга. Россия же остается для Китая маргинальной, сырьевой страной. Центральная Азия стала одной из арен соперничества США и Китая, регионом, где решается многое в будущем Китая. США пытаются перенаправить ресурсы региона в сторону Пакистана и Индии и отвлечь от России. США финансируют протяженную линию электропередач в 1200 км от гидроэлектростанций Центральной Азии в направлении Южной Азии. Аналогичным образом планируется переброска туркменского газа в Пакистан и Индию. Данные энергетические коммуникации будут находиться под контролем США, что отразится на роли США в огромном регионе. Контроль над Центральной Азией и Южной Азией приведет к распространению американского влияния на Кавказ, который утратил прежние функции в части энергетики и транзита и обрел роль в обеспечении безопасности Европы. Смычка усилий НАТО и США в данном регионе имеет долгосрочные намерения. Возможно, к Кавказу вернется функция транзита и «коридора», вопрос в том, как это отразится на безопасности региона. Поэтому государствам Кавказа нужно торопиться определить свое место в политике Западного сообщества. Россия в этих регионах рассматривается как уходящая страна.