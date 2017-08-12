В рамках санкций выяснят, вынудили ли Армению вступить в ЕАЭС

В ходе осенней сессии депутаты от фракции «Елк» грозятся предложить процедуру выхода из Евразийского союза. Правда, в этом вопросе нет согласия даже в самой фракции, но благодаря заявлениям двух из трех лидеров фракции – Эдмона Марукяна и Арама Саркисяна – с темы был снят негласный табу, и началась определенная дискуссия. Можно заметить, что представители правящей РПА охотно вступают в эту дискуссию, и хотя основным доводом остается «безальтернативность» ЕАЭС, тем не менее, РПА словно демонстративно не приводит других аргументов, указывая на их отсутствие. Лидер фракции РПА Ваграм Багдасарян также заявил, что «у Армении не было альтернативы, кроме ЕАЭС». Но он сказал это так, словно Армения выбирала не между ЕС и ЕАЭС, а между «вступать в ЕАЭС или не вступать». На самом деле у Армении была альтернатива – мы могли не вступить в ЕАЭС и сохранить внеблоковый статус, как это сделал, скажем, Азербайджан. Но, видимо, в ночь на 3 сентября 2013 года Сержу Саркисяну сказали, что у него нет альтернативы. А это похоже на вмешательство и принуждение. Так или иначе, осенью в парламенте Армении может начаться дискуссия по этому поводу, и она неизбежно приведет к одному результату – Армения вынуждена была вступить в ЕАЭС, хотя заранее было известно, что никаких позитивных экономических результатов это не даст. Как говорят власти Армении, если бы Армения отказалась от вступления, «было бы хуже». При этом и Россия, и Армения утверждают, что Армения добровольно вступила в ЕАЭС, и никакого принуждения не было. В законе о новых санкциях США против России есть также пункт, касающийся вмешательства России в дела государств, в том числе, Восточной Европы, с целью воздействия на их выбор, политику и интеграционный курс. В США создан даже фонд в размере 250 млн. долларов, который будет направлен на противодействие вмешательству и принуждению России. В основном деньги этого фонда будут направлены в Украину, Грузию и Молдову, которые утверждают, что Россия вмешивается в их политику. В Армении о противодействии вмешательству России, в том числе, во время вступления в «безальтернативный» Евразийский союз, вряд ли заговорят скоро. Может, осенью начнется дискуссия, в ходе которой появятся аргументы, подтверждающие такое вмешательство.