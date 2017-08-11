Схема карабахского урегулирования меняется?

В сентябре в Нью-Йорке, на полях Генассамблеи ООН, планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд в интервью Голосу Америки анонсировал повестку встречи – шаги по снижению эскалации.

В качестве первых таких шагов он видит отвод снайперов с передовой и размещение спецоборудования, а в перспективе – демилитаризацию региона в целом.

Настроены ли США на «принуждение» сторон к некому долгосрочному решению карабахского конфликта, или на этом этапе они сочтут, что достаточно размещения оборудования и развода сторон с целью открытия региона?

После Апрельской войны Алиев не согласился с предложением о размещении механизмов расследования. Несмотря на то, что в Вене в мае было заявлено о согласовании этого вопроса, потом Азербайджан заявил, что не подписал соглашение. А через месяц, в июне, в Санкт-Петербурге, Алиев и вовсе попытался снять с повестки этот вопрос. Потом Азербайджан напрямую заявил, что размещение механизмов без вывода армянских войск означает признание статус-кво, что для него неприемлемо.

Тем не менее, за прошедший год сопредседатели не раз настаивали на размещении механизмов, даже Россия, хотя и не принимали меры «по принуждению» и не говорили о выводе войск. За этот год Азербайджан неоднократно предпринимал диверсионные и иные вылазки, как на границе с Арцахом, так и Арменией, продолжая снайперскую войну.

Но и армянская сторона не сидела сложа руки – армянские военные и чиновники заявили об оснащении границы современным оборудованием, которое позволяет отслеживать все действия противника, а Командос признал, что оборудование американское. Армянским войскам удалось несколько раз пресечь диверсионные вылазки, кроме того Армения заявила о готовности нанести превентивный удар, в том числе с использованием Искандеров, и расширить зону безопасности.

Иначе говоря, прежняя схема «территории в обмен на статус» и «территории в обмен на мир» исчезла, и вместо нее появилась другая схема – «или укрепление перемирия, или расширение зоны безопасности».

То, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не стали оспаривать изменение схемы, более того, они настаивают на укреплении «доверия», может указывать, что в какой-то мере она их устраивает. А это значит, что если раньше «давление» применялось больше на армянскую сторону, которую принуждали к территориальным уступкам в обмен на пустые обещания, то теперь под давлением может оказаться Азербайджан, которого будут убеждать признать статус-кво.

Согласится ли Мамедьяров в Нью-Йорке подписать некий обязывающий документ? До сих пор Азербайджан отказывался от подписания всяческих документов, а после Апрельской войны пытался денонсировать свою единственную подпись – под Бишкекским протоколом о перемирии 1994 года. Пока этот документ действует, и следующий не может быть ниже по уровню.

Примечательно, что встреча министров будет проходить в ООН. Намерены ли США инициировать в Совете безопасности ООН некий процесс, который вынудит Алиева согласиться с предложенными «мерами доверия»?