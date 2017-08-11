США анонсировали новый старт в карабахском урегулировании

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд в интервью Голосу Америки заявил, что в карабахском урегулировании настала пора шагов по укреплению доверия. Он отметил, что не совсем реально говорить о полной демилитаризации, но предстоят шаги, нацеленные на снижение вероятности военных столкновений. Фактически, американский сопредседатель затрагивает тему размещения механизмов расследования, особо подчеркивая, что нужно отвести от передовой снайперов и разместить спецоборудование. Иначе говоря, нужно установить ответственность за нарушение перемирия, поскольку наблюдение само по себе – не задача. Сопредседтели, безусловно, имеют возможность выяснить, кто именно нарушил перемирие, вопрос в том, кто должен призвать к ответу нарушителя. Вопрос также в том, кого считать нарушающей перемирие стороной – Армению, Азербайджан, Арцах, а может, и те государства, которые поставляют вооружения в зону конфликта, странам, заявляющим о своих воинственных намерениях? Следовательно, размещение механизмов должно иметь под собой глубинную логику и включать в себя также те силы, которые генерируют милитаристский потенциал в регионе. Армянская сторона говорит об этом периодически. В интервью австрийской газете после Апрельской войны замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя поставки российских вооружений Азербайджану, сказал, что было бы желательно Совету безопасности ООН ввести запрет на поставки вооружений в зону конфликта. Иначе, если даже механизмы расследования будут размещены, но Азербайджану будут по-прежнему поставлять вооружений на миллиарды долларов, однажды эти механизмы могут «не выдержать». Из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ летальное оружие Азербайджану поставляет только Россия. Как отметил бывший посол Франции в Армении, это ставит под сомнение способность России выступать в качестве посредника. Ни Россия, ни Азербайджан, которые используют шантаж и угрозы как инструменты своей политики, не заинтересованы в размещении механизмов расследования. Не исключается, однако, что Москва согласится с определением ответственности за нарушение перемирия, поскольку в данный момент России не выгодна эскалация – армянская сторона сдерживает Азербайджан без помощи Москвы. Но Москва может предпринять более обширный шаг, способствуя демилитаризации зоны конфликта и региона в целом. Возможно, Турцию и Азербайджан беспокоит то, что Россия ведет переговоры по размещению механизмов расследования, а значит, может задуматься и о более крупных «механизмах». Хогланд заявил о продолжении сотрудничества с Россией, которая, безусловно, является главной проблемой, иначе давно можно было склонить Баку к уступкам. Более того, внутренние тренды в Азербайджане указывают на то, что Алиев готовится к уступкам. Интервью Хогланда говорит о том, что в повестке предстоящей в сентябре встречи Налбандян-Мамедьяров в Нью-Йорке, а может, и саммита Саркисян-Алиев будет именно этот вопрос. Пару месяцев назад Хогланд заявил, что США активизируют свои инициативы в карабахском урегулировании, как только определятся с политическим вектором. По большому счету, новый пакет санкций США против России уже определяет вектор на ослабление влияния России в ее традиционных зонах влияния, в том числе, карабахской. А ослабление влияния России подразумевает снижение ее дестабилизирующего потенциала, на котором и строится влияние. Не исключается, что в среднесрочной перспективе Россия охотно пойдет на согласования с США, поскольку Москве явно становится все сложнее исполнять на Кавказе функции управления безопасностью, и угроза неуправляемости конфликтами возрастает. Россия не может нивелировать эту угрозу без помощи Запада.