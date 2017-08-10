Правительство Армении ставит жирную точку

Концепция развития энергетики до 2035 года будет представлена на рассмотрение правительства в сентябре, и в ней будет обозначено, что до 2036 года тарифы на электроэнергию в Армении не будут меняться. Об этом сегодня в ходе заседания правительства заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян. Таким образом, правительство ставит жирную точку в планах и намерениях по снижению себестоимости, а значит, тарифа на электроэнергию. О таких планах заговорили после того, как американская компания Контур глобал купила Воротанский гидрокаскад в Армении, производящий до 16% электроэнергии. Кроме того, надежды на вероятное снижение тарифов появились после того, как было заявлено о развитии альтернативной энергетики и либерализации электроэнергетического рынка Армении. Буквально на прошлой неделе замминистра энергетики заявил, что утвержден график либерализации электроэнергетического рынка. Смыслом этого процесса, как говорят эксперты, является в том числе снижение себестоимости и тарифов. Теперь, фактически, правительство заявляет, что даже в случае либерализации и снижения себестоимости до 2036 года тарифы не изменятся. Правда, это утверждается с намеком на то, что тарифы могут повыситься «из-за внешних рисков», но в этом случае в концепцию следовало бы внести отказ не от изменения тарифа, а от их повышения. Что за внешние силы пытаются повысить тарифы в Армении, никто не знает, и, скорее всего, правительство хочет предотвратить не повышение, а понижение тарифов. Получается, что даже если Воротанская ГЭС или, скажем, малые ГЭС и АЭС доведут себестоимость электроэнергии до минимума, это не скажется на общем тарифе. И даже если через 10 лет будет совершен переход к дешевой солнечной или ветряной энергии, тарифы все равно не снизятся. Компания Ташир, «родственная» нынешнему премьер-министру, будет продолжать получать сверхприбыли, а производящие электроэнергию на газе теплостанции будут работать рентабельно, несмотря на высокие затраты. Фактически, новая концепция развития электроэнергетики направлена на защиту монопольных прав компании Ташир, на обеспечение рентабельности ТЭЦ и нивелирование инвестиций Контур глобал. Это скажется на конкурентоспособности и Контур глобал, и АЭС, и других источников. Но самое главное – армянские потребители теряют естественное право платить за электроэнергию по более низкому тарифу, чем тот, который установлен компанией Ташир совместно с армянским правительством. Спустя два года после ЭлектрикЕреван армянские потребители, фактически, получают фиксированно высокий тариф на электроэнергию.