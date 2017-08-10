Китайская попытка прорвать русскую стену

Китай заявил о начале строительства в Армении нового посольства, которое станет вторым по величине в евразийском регионе. Попытаемся рассмотреть региональные предпосылки такого решения Пекина. Вторым по величине посольством в регионе Китай, безусловно, попытается покрыть весь евразийский регион и даже шире – Большой Ближний Восток, тем самым рассматривая Армению как дипломатический плацдарм региональной стратегии. Это значит, что Пекин будет заинтересован в развитии инфраструктур в Армении, в повышении экономического потенциала, иначе под угрозой может оказаться китайский плацдарм. Строительство в регионе самого большого посольства предполагает долгосрочную стратегию, а значит, заинтересованность в стабильности. Таким образом, расширение присутствия Китая в Армении может стать ключевым фактором с точки зрения региональной устойчивости и безопасности. «Мягкая сила" Китая может в значительной мере способствовать укреплению военно-политического баланса в регионе, а значит, стабильности и безопасности. Китай дополнит ряд субъектов, для которых стабильность является инструментом, так же, как мирная, политическая и экономическая конкуренция. В этом ряду находятся Армения, Грузия, Иран, ЕС и США, которые безусловно выступают за стабильность в регионе и снижение рисков военной эскалации, вплоть до формирования институциональных механизмов управления рисками, как-то: наращивание присутствия НАТО в Грузии и предложение о внедрении механизмов расследования инцидентов в Арцахе. Это явно сталкивается с открытым и латентным сопротивлением Азербайджана и России, поскольку именно Россия вместо конкуренции все еще предлагает палку, шантаж и угрозы. Вовлечение Китая и наращивание его присутствия обострит конкуренцию, но может привести и к изменению формата конкуренции и переходу от шантажа к предложениям, инициативам и конкуренции технологий. Причем, Китай имеет некоторую «фору» в виде «скованности» России в отношении Пекина, которая не может ему противостоять. В России знают, что китайская экспансия страшнее западной, но Москве не хватит сил на прямую конфронтацию с Китаем. Кроме того, в случае с Китаем Россия не может применить такие манипуляции, как «армянские нравы», «голубые» и прочие, которые в изобилии использовались против экспансии Запада в Армении.