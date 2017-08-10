Итак, что выяснилось в июле

Инцидент на границе 4 июля стал своеобразной отправной точкой новой ситуации. За ним последовала некоторая эскалация. Россия поставила Азербайджану новейшие виды вооружений, после чего стало очевидно, что баланс сил вновь нарушен. Это вызвало обеспокоенность в Армении и Арцахе, и в экспертных кругах вновь заговорили о вероятности возобновления военных действий. Командос в этой связи заявил, что многое выяснится в июле. Потом, по истечении июля, сказал, что едет в Арцах отдыхать, и военных действий пока не предвидится. Что выяснилось в июле? В ответ на приобретение новых вооружений Азербайджаном и агрессивные заявления, армянская сторона заявила, что в случае войны Баку потеряет территории, «зона безопасности» будет расширена. Армения приняла участие в учениях НАТО в Грузии, предприняла действия по оживлению экономики и политических отношений. Видимо, были какие-то планы или их предвидение, что и подтолкнуло армянскую сторону к таким шагам. Это в какой-то мере уравновесило ситуацию и если не предотвратило эти планы, то отложило на время. Июль продемонстрировал, что жесткая позиция и формулирование собственных интересов снимают, прежде всего, прогнозируемость армянской стороны, которая все эти годы позволяла Азербайджану продвигать военную дипломатию и требования, с другой стороны, приводят Россию в пространство претензий. Вопрос в том, что «право Азербайджана на войну» существовало исключительно благодаря позиции Армении. Изменив политику, Армения может лишить Азербайджан этого права, тем более, что геополитические интересанты уже сделали это. В свою очередь, это может также освободить Россию от обязательств перед Азербайджаном. Все это, конечно, не значит, что Азербайджан так просто откажется от своей политики. Но в условиях новой политики Армении каждый выстрел со стороны Азербайджана сработает против него и России. А это полностью меняет ситуацию, и право на войну переходит к Армении – со всеми вытекающими последствиями. Сейчас сложилась сложная, но благоприятная ситуация для новой политики. Армения уже дорого за это заплатила, хотя можно было избежать части потерь. Уход от войны ради сомнительного «урегулирования» приводит к новым потерям, утверждение права на войну снижает ее вероятность или масштабы.