Армянский прорыв Китая: Пекин переходит к делу

В Ереване вчера состоялась церемония закладки первого камня в фундамент нового посольства Китая, которое станет вторым по величине в евразийском регионе – после России. Это, конечно, не значит, что Армения становится второй после России по значимости в евразийском регионе, но размеры посольства отражают рост интереса Китая к Армении. «Китай будет больше представлен в Армении», сказал во время церемонии посол Китая в Армении Тиан Эрлун. Большее посольство – это потребность в большей функциональности, и в этом смысле размер обретает политическое значение. Амбиции Китая растут по всему миру, хотя можно заметить, что Пекин склоняется к так называемой «мягкой силе», не проявляя излишних политических амбиций и продвигая экономические интересы. В этом смысле интерес Китая к Кавказу, где инвестиционно он представлен в Грузии, не выглядит случайным. Но нельзя интересоваться Кавказом, иметь амбиции актора в регионе и не быть представленным в Армении. Дело не в недооценке Грузии, а в функциональной значимости Армении в регионе. Поскольку Армения является «архитектором» статус-кво на Кавказе, который был установлен победой в Карабахской войне, следовательно, нельзя присутствовать на Кавказе и не присутствовать в Армении. На деле именно от этой отправной точки ответвляются другие перспективы регионального развития, и именно карабахская проблема олицетворяет геополитическую специфику региона – в лице Минской группы ОБСЕ, которая и формирует регион. Не менее важно и географическое положение Армении, которое после обретения независимости было недооценено прежде всего в кругу армянской общественности, хотя оно довольно выгодно, и не случайно сейчас стали все чаще говорить о транзите через Армению между Персидским заливом и Черным морем. На днях в Тегеране об этом говорили президенты Армении и Ирана. Коридор Иран-Армения-Грузия интересен и для Китая, который для продвижения «мягкой силы» и сформулировал проект Великого шелкового пути. Армения – один из ответвлений этого пути, и то, что Китай заявляет о намерении нарастить присутствие в Армении, говорит о том, что Пекин всерьез рассмавает этот маршрут и попытается задействовать путь Иран-Армения-Грузия, где Армения – наиболее слабое звено. В 2015 году в ходе визита Сержа Саркисяна в Китай был подписан обширный армяно-китайский меморандум, в который вошли практически все сферы жизнедеятельности – от безопасности до культуры. Судя по всему, Китай приступает к исполнению этого меморандума, и первым шагом становится строительство нового посольства с расширенными функциями. Возникает вопрос о реакции на намерения Китая в Армении у других мировых центров – России, которая считает Армению зоной своего влияния, и США, который рассматривает Китай как геополитического соперника. Вопрос и в том, как на этом может заработать Армения. Ключевым условием является суверенитет и выстраивание честных отношений со всеми на основе собственного интереса. Потому что основой равноправных интересов является взаимное признание интересов.