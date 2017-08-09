Альтернатива рокового «третьего» провала России

Накануне исполнилось 9 лет со дня начала Пятидневной русско-грузинской войны, которая в 2008 году креировала в Южном Кавказе новую ситуацию, приведшую к различным ответвлениям. Сама война по сей день порождает вопросы, на которые нет ответа. Мнения разные, хотя очевидно, что инициировал наступление в направлении Южной Осетии Михеил Саакашвили. Правда, есть сведения, что Россия провоцировала и ждала этого наступления, заблаговременно сосредоточив у Рокского туннеля большое количество живой силы и техники, которая затем и вторглась в Южную Осетию. Почему Саакашвили решился на такой шаг, были ли у него гарантии невторжения России? Не случайно Саакашвили уже после войны не скрывал недовольство западными союзниками, которые вовремя не поспели на подмогу. Однако, именно Запад остановил Россию, иначе вряд ли она остановилась бы на подступах к Тбилиси, где оставалось только свергнуть власть. В этом смысле Россия не решила главную задачу – так и не вернула Грузию на российскую орбиту и просто получила то, что на деле уже более 15 лет находилось под российским влиянием – Абхазию и Южную Осетию, окончательно потеряв Грузию. Зато НАТО получил весомый аргумент в отношениях с Грузией, который, судя по всему, используется весьма эффективно. Кстати, было весьма символично, что в эти дни в Грузии проводятся учения НАТО, и в них принимает участие и Армения. Участники учений почтили память жертв Пятидневной войны. Спустя 9 лет после войны остался без гражданства Михеил Саакашвили, изначальной причиной отхода от власти которого и стала война. Примечателен также визит Путина в Абхазию в годовщину начала войны, хотя война-то происходила на осетинском направлении. И не исключается, что Путин посетил Абхазию для решения более глубинных задач. До визита в Абхазии произошли странные события, связанные с туристами из России – нападения, ограбления, а две туристки погибли в результате взрыва на оружейном складе. И не случайно в ходе визита Путин уделил особое внимание туристической безопасности. Визит длился только 2 часа, Путин заявил об «особых отношениях» с Абхазией и о том, что Россия будет отстаивать независимость и безопасность Абхазии. Победа России в Пятидневной войне действительно относительна, а точнее, ситуативна. По большому счету, это был провал блицкрига по наращиванию влияния России в Южном Кавказе. Более того, война стала для России западней, которая дает о себе знать постепенно. Такой же «успех» имела Апрельская война в Карабахе, которая должна была стать русско-азербайджано-турецким блицкригом по восстановлению русско-турецкого статус-кво, нарушенного Арцахской войной в начале 1990-х. Но провалился и этот блицкриг. Будет ли у России третий блицкриг, или двух неудач было достаточно, чтобы понять – третья попытка окончательно вытеснит Россию из региона. России следовало бы приступить к первой попытке цивилизованной конкуренции, где даже проигрыш не может быть столь болезненным. Тем более, что за это время «блицкриг-ресурс» России только сократился.