Помогут ли российские офицеры Азербайджану прорвать линию обороны Арцаха

Последние несколько дней Азербайджан периодически распространяет дезинформации об обстрелах своих населенных пунктов со стороны армянских сил и раненых среди мирного населения. Мнения по этому поводу разные – кто-то расценивает это как подготовку почвы для неких «ответных действий», другие – как шаг, адресованный внутренней аудитории, чтобы с одной стороны, заполнить военно-политический вакуум, а с другой – подготовить почву для отступления. Буквально недавно Россия поставила Азербайджану наступательную технику Солнцепек ТОС-1С с новейшими ракетами, дальность которых достигает 6 км, в два раза больше, чем «обычные» ракеты. Минобороны Азербайджана заявило, что Генштаб России поделился с ними опытом сирийской войны. В Сирии русские применяли Солнцепеки. Судя по всему, личный состав, который сопровождал Солнцепеки в Сирии, и поделился опытом с Азербайджаном. Видимо, данное вооружение вновь изменило баланс сил, поскольку сразу же после его доставки поступило сообщение, что армянская сторона приступила к переговорам с Россией о получении нового кредита на вооружения. Министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян в интервью Общественному тедевидению заявил, что баланс не нарушен, передовая линия, начиная с 7 км (напомним, что новые ракеты имеют дальность 6 км) оснащена новейшим визуальным оборудованием и современной техникой. И все же, следует констатировать, что после доставки в Азербайджан последней партии российских вооружений в Армении поднялась серьезная волна недовольств и озабоченности, в том числе, во властных кругах. В ответ Армения приняла участие в учениях НАТО в Грузии, и стал публично обсужаться вопрос о целесообразности пребывания Армении в пророссийских блоках. А вице-председатель РПА Армен Ашотян заявил, что доводы России по поводу поставок вооружений Азербайджану не выдерживают никакой критики. И правда, в данном случае тезис о том, что «если не дадут русские, дадут другие», не работает – системы ТОС-1С Солнецепек могут применять только русские. Кстати, в своем интервью Левон Мнацаканян заметил, что азербайджанская сторона сталкивается с серьезными проблемами при применении закупленных вооружений и их освоении. Помогут ли российские офицеры Азербайджану освоить эту технику, прорвать линию обороны Арцаха? И сколько жертв потребует «понимание» армянской стороной стремления России «соблюдать военный баланс»? Министерства обороны Армении и Арцаха, в ответ на последние сообщения Азербайджана, предупредили, что новые провокации Азербайджана приведут к потерям для него «вглубь и вширь». Россия совершила грех против Армении, и ее нужно оставить под бременем этого греха – чтобы обеспечить глубину и ширину свободы действий армянской армии.