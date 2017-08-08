Азербайджан меняет приграничную тактику?

Министерство обороны Армении предупредило Азербайджан о жестком ответе в случае провокаций. Предупреждение последовало за публикациями в азербайджанской прессе информаций об обстрелах со стороны армянских сил и осколочном ранении 13-летнего мальчика. Минобороны Армении заявило, что даже на распространенных фото видно, что раны мальчика застарелые, и никаких обстрелов населенных пунктов в эти дни не было. Это уже второе предупреждение минобороны Армении о том, что вооруженные силы нашей страны не таргетируют мирные населенные пункты. Пару недель назад МИД и МО Азербайджана распространили информацию о том, что армянские силы, якобы, обстреливают населенные пункты Азербайджана по всей протяженности линии соприкосновения и границы. Являются ли периодические сообщения об обстрелах населенных пунктов новой тактикой Азербайджана? В чем причина такой трансформации? Она адресована внутренней или внешней аудитории? Является ли это подготовкой к штурму? Чего добивается Баку? Все три сопредседателя Минской группы ОБСЕ имеют свою стратегию и свои источники информации, которые позволяют им составить рациональное представление о ситуации. Вряд ли Баку может в чем-то убедить сопредседателей и свалить вину на армян. Возможно, это проявление «бессилия» Азербайджана, с помощью которого он пытается продвигать военную дипломатию. Причин для этого масса: во-первых, армянская сторона продемонстрировала мощный потенциал сопротивления, который изменил военно-политическую ситуацию и восстановил баланс в регионе. И в новой ситуации Баку нужны новые инструменты военной дипломатии. Причем, Баку предупреждают не только вооруженные силы Армении, но и соседний Иран, который за последние недели сделал это вплоть до уровня президента. Ситуация в самом Азербайджане тоже неоднозначная – с одной стороны, повышен статус первой леди Мехрибан Алиевой, которая выступает с примирительных позиций, и эту линию поддерживает министр иностранных дел Мамедьяров, с другой – министр обороны Гасанов выступает с явно милитаристскими «сепаратными» амбициями. Тупик «военной дипломатии» приближает бархатную революцию в Азербайджане. Режим Алиева, безусловно, не отказался от милитаристской линии, но уже ищет люфты и альтернативу в виде «пути отступления». Потому что долговременная «военная дипломатия» может разорвать режим изнутри. Одним из элементов поиска «путей отступления» может быть демонизция армянской стороны. Много лет азербайджанская пропаганда убеждала свое общество в бессилии и беззащитности армян, и это породило нетерпение в обществе – почему же тогда откладывается наступление? Чтобы снять этот вопрос, нужно демонизировать Армению, чтобы подготовить путь к отступлению. А он может понадобиться на фоне того, что карабахское урегулирование все больше сводится к поискам вариантов сохранения нового статус-кво.