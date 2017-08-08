Туркменистан будет шантажировать Алиева Арменией

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сегодня прибывает в Баку, где, по данным экспертов, попытается договориться с Ильхамом Алиевым о транзите газа. Несколько лет назад Туркменистан расторг договор с российским Газпромом, который дешево покупал газ у Ашгабада и дорого продавал в Европе. У Туркменистана есть контракты с Китаем, но он пока безуспешно ищет пути в Европу. Туркменский газ мог бы пойти в Европу через Азербайджан, если бы по дну Каспия удалось проложить газопровод. Но Россия и Иран против, и в этих условиях не известно, сможет ли Азербайджан заполнить без Туркмении строящуюся трубу ТАП, которая должна через Грузию и Турцию добраться до Европы. У Туркменистана есть и другой способ довести свой газ до Азербайджана – через Иран. Но, судя по всему, Иран отказывается обеспечить транзит в Азербайджан. Более того, Иран, видимо, предлагает транспортировать туркменский газ через Армению. Об этом, во всяком случае, говорили президенты Ирана и Армении в Тегеране. «Речь шла о важности использования международных транспортных и транзитных путей, связывающих по территории Армении и Ирана Персидский залив с Чёрным морем. Подчёркнута также важность развития сотрудничества в трёхстороннем формате Иран-Армения-Туркменистан», говорится в официальном сообщении. О чем будет говорить Бердымухамедов с Алиевым? Предупредит ли он, что если Алиев не согласится с условиями Ашгабада, то Туркменистан может начать предметные переговоры с Тегераном и Ереваном? Готова ли Армения транспортировать туркменский газ через Грузию в Европу? Для этого придется либо проложить новую трубу, либо договариваться с Газпромом. Может ли Бердымухамедов инвестировать в новую трубу в Армении?