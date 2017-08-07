Российская «Комсомольская правда» опубликовала статью, в которой, со ссылкой на не совсем достоверные источники, утверждает, будто в августе 1945 года Сталин намеревался вернуть «исторические армянские земли», выйти к Босфору и Дарданнелам, но ему помешала американская бомба в Нагасаки. Как полагают авторы, США сбросили бомбу на Японию, чтобы предупредить Сталина – если он начнет наступление на армянские земли, то бомбу могут сбросить и там. Статью активно тиражируют в российских и азербайджанских СМИ. Зачем в 2017 году вспомнили про неисполненное «намерение» Сталина, можно только догадываться. Ощущение такое, что различные российские инстанции отвечают на некие претензии Армении – открытые или латентные, пытаясь «оправдать» Москву и предотвратить уход Армении. О том, что Армения задумалась об «уходе» из-под российского влияния, говорит все больше российских экспертов. Это связано как с инициативой фракции «Елк» о выходе из ЕАЭС, так и волной недовольства в Армении в связи с продажами российского оружия Азербайджану, сговором Турции и России по поводу С400 и неутешительной статистикой Евразийского союза и ОДКБ. Судя по публичной риторике в Армении, времена «безальтернативности» России прошли, и многие просто ждут момента, когда можно будет «оторваться». Это прекрасно понимают в Москве, потому и ищут контраргументы. Например, такой - Сталин хотел освободить армянские земли, а американцы взяли и сбросили бомбу на Хиросиму. Другие аргументы уже не действуют. Например, вице-председатель РПА Армен Ашотян недавно заявил, что доводы России по поводу продаж оружия Азербайджану не выдерживают никакой критики. Если российские эксперты стараются найти контраргументы, то азербайджанские СМИ явно провоцируют «блатной» армяно-российский скандал. Почти ежедневно в бакинских СМИ появляются мнения разного рода политологов, которые говорят, что Армения «предает» Россию по всем поняткам. К «предательству» относится продвижение собственных интересов. Бакинские СМИ словно пытаются вызвать «гнев» обманутого пахана и направить гнев на Армению. Сложно сказать, что обещало армянское руководство российскому и клялось ли в верности навеки, но армянское общество никому никаких клятв не давало и посему никого не может предать. Армянское общество постепенно формулирует свой интерес и начинает рационально его озвучивать. Что касается Сталина, то российские пограничники до сих пор охраняют армяно-турецкую границу как «внешнюю границу СНГ», и Россия не собирается денонсировать Московский и Карсский договор. Сталину не нужно было освобождать Армению, достаточно было денонсировать договор.