Резкое предупреждение Ирана Азербайджану

Споуксмен МИД Ирана Бахрам Касеми в ходе еженедельного брифинга обратился также к проблеме Арцха. Как сообщает Арменпресс, Касеми сказал, что Иран внимательно отслеживает развитие событий в регионе и не позволит, чтобы они нанесли ущерб населению северных районов страны. Касеми также повторил, что Иран всегда был обеспокоен вероятным вмешательством третьих сил. Пару месяцев назад, принимая в Тегеране министра обороны Азербайджана, его иранский коллега «выразил надежду, что стороны конфликта не пойдут на шаги, которые станут поводом для вмешательства третьих стран». Очевидно, что речь шла об угрозе войны и вероятном вводе миротворцев, скорее всего, российских. Регион и в частности Иран были довольно близки к такому вмешательству после Апрельской войны, которая стала плодом российско-азербайджанского военно-технического и военно-политического сотрудничества и в которой каждая из сторон преследовала свои цели. Баку пытался захватить как можно больше земли и как можно скорее, пока дело не дошло до вмешательства России, Россия же в свою очередь думала использовать войну как повод для обеспечения собственного военного присутствия в зоне карабахского конфликта – после обращения армянской стороны. Для подготовки такого обращения Москва в течение нескольких лет методично помогала Азербайджану наращивать военно-техническое и военно-политическое превосходство в отношении Армении, чтобы сократить потенциал сопротивления Армении. Возможно, в апреле Азербайджан позволил фальстарт, возможно, кто-то ошибся с расчетами потенциала сопротивления армянской армии. Но блицкриг провалился, и армянская сторона смогла свести на нет расчеты и России, и Азербайджана. Каждая из сторон могла счесть, что ее «кинули», но армянские войска просто выполнили свою миссию, «кинув» сразу и Россию, и Азербайджан. Видимо, именно с этим связан кризис доверия между Россией и Азербайджаном, хотя обе стран продолжают нуждаться друг в друге. Нет сомнений в том, что угрозу эту в дни Апрельской войны ощутил и Иран, который неоднократно выступал против вмешательства «третьей стороны» в статус-кво. Спустя почти год после Апрельской войны президент Ирана Хасан Рухани признал, что в те дни Тегеран командировал эмиссаров и в Баку, и в Ереван для достижения прекращения огня и стабильности. После этого министр обороны и споуксмен МИД заявили в свою очередь о нежелательности вмешательства. Заявление Касеми – это, с одной стороны, предупреждение России, с другой – Азербайджану, о том, что большую часть населения северных районов Ирана составляют азербайджанцы, и Баку, возможно, надеется в случае войны их каким-то образом задействовать. Не исключается, что такие надежды питает не только Баку, но и Москва, пытаясь снизить градус сопротивления Ирана появлению в зоне карабахского конфликта российских войск. Заявление Касеми прозвучало в день инаугурации переизбранного на должность президента Ирана Хасана Рухани. Кстати, на инаугурации не присутствовал президент Азербайджана, а Россия была представлена на уровне вице-премьера. Армения же приняла участие в церемонии на уровне президента. Более того, до визита в Иран Серж Саркисян дал интервью иранским СМИ и заявил о готовности обсуждать с Ираном открытие коммуникаций от Персидского залива до Черного моря, транзит газа и совместные усилия по укреплению региональной стабильности. Интервью Сержа Саркисяна было опубликовано в день, когда в Грузии начались учения НАТО с участием армянских военнослужащих, а участников приветствовал вице-президент США Майк Пенс. До этого в Армении принимали министра регионального сотрудничества Израиля. Не исключается, что предупреждение в адрес Баку и его партнеров Тегеран решил озвучить после полученных сигналов об армяно-израильской встрече.