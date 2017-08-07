Россия и США пытаются договориться? А как же Маккейн?

В Маниле на полях форума АСЕАН состоялась встреча министров иностранных дел России и США, в ходе которой прозвучали примирительные нотки. В частности, Рекс Тиллерсон заявил, что Россия продемонстрировала «некоторую готовность» к переговорам и поиску решений украинского конфликта». Он добавил, что уведомил Сергея Лаврова о чрезвычайной серьезности обвинений России во вмешательстве в выборы президента США. Лавров рассказал, что стороны посчитали необходимым наладить прагматичный деполитизированный диалог по вопросам о ракетах средней и меньшей дальности. «Мне показалось, что мы нашли понимание у госсекретаря», — сказал Лавров. Американо-российские отношения крайне важны для Армении, прежде всего потому, что США и Россия являются главными акторами в карабахском урегулировании. «На самом деле мы пристально следим за всеми развитиями. С игроками, чьи отношения обострились, мы не только имеем отношения, но и оба являются также сопредседателями МГ ОБСЕ», - сказал замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Фактически, один сопредседатель Минской группы вводит жесткие санкции против другого. Как в таких условиях удается сохранять диалог в рамках карабахского урегулирования, сложно сказать. До сих пор санкции США и другие меры «наказания» вызывали в России бравые обещания ответить, Москва даже давала «несоразмерный ответ», от которого страдали граждане самой России. Например, был введен запрет на усыновление американцами детей из России. На этот раз реакция России оказалась необычайно бесшумной, ее вообще не было, если не считать решения о сокращении числа американских дипломатов. Лавров не выступил с традиционным бряцанием оружием, Шойгу не заявил о новых ударах ракетами «Калибр» в Сирии. Можно ли утверждать, что Россия пришла к выводу, что пора идти на мировую с США? На каких условиях Путин и Лавров признают лидерство США и согласятся с американскими планами во всех регионах? Скоро в России начнется подготовка к предвыборной кампании, и бурятский фермер уже попросил Путина рассмотреть возможность баллотироваться на новый срок. Путин обещал подумать, но для этого ему нужно хотя бы временное снижение конфронтации с США. Прежде всего, для того, чтобы успокоить своих олигархов. Тиллерсон заявил, что США не стоит окончательно портить отношения с Россией. Однако, не известно, какого мнения придерживается Конгресс, где все большее влияние получает сенатор Маккейн, считающий, что Россию и Путина нужно жестоко наказать. Минская группа ОБСЕ по поиску путей карабахского урегулирования действительно остается единственной площадкой, где США и Россия сотрудничают, хотя бы балансируют друг друга. Эксперты не раз полагали, что Минская группа и карабахский конфликт могут стать полигоном трансформации американо-российских отношений. Окончательное ухудшение отношений и конфронтация могут привести к распаду минского формата и «сепаратным» шагам России или США в зоне карабахского конфликта. Примирение тоже может отразиться на карабахском конфликте – у России и США может появиться соблазн тестировать новый «раздел зон влияния» именно в Южном Кавказе.