Ереван забежал вперед Москвы

Российские Ведомости сообщают, что комиссия при Совете безопасности России рекомендовала либерализовать экспорт газа из России. Это подтвердил и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Газета сообщает, что на заседании присутствовали представители Роснефти и Новатэка, а Газпром не был представлен. Надо полагать, обсуждавшийся вопрос не отвечал интересам Газпрома, который монопольно владеет правом экспорта газа. Будет ли либерализован экспорт только обычного газа или сжижженного тоже, пока не известно. На заседании говорилось о реструктуризации рынка газа, в целом, и Россия предлагает меры, которые позволят ей стать одним из лидеров в экспорте сжижженного газа. Речь не только об экономическом, но о геополитическом процессе, который имеет место в виде столкновения интересов в российской верхушке. Почти нет сомнений в том, что идею либерализации рынка газа генерирует глава Роснефти Игорь Сечин, который методично пытается снизить в стране влияние Газпрома и нарастить свое. На днях появилось мнение, что Сечин может «пережить» Путина. Помимо внутренних распрей, которые стали динамичнее из-за санкций против России, очевидно, что Россия не может обойти и технологические процессы в мире, и потому Москва заговорила о реструктуризации рынка. Зеленые технологии меняют энергетическую картину мира, а это в первую очередь сказывается на России, которая сидит на нефтяной и газовой игле. Россия не может запретить развитие зеленых технологий, ей нужно либо адаптироваться к ним, либо стать жертвой прогресса. В роли жертвы могут оказаться и субъекты, которые находятся в зоне влияния России. Они могут остаться под руинами мировой технологической революции и России, если она не сумеет повернуться правильным боком. Армения также пребывает в зоне риска. Примечательно, что либерализация энергетического рынка началась и в Армении, и в этом смысле Ереван забегает вперед Москвы. Правительство Армении уже одобрило график либерализации энергетического рынка. Правда, речь не идет об экспорте газа, но системная логика очевидна. Армения пытается спрыгнуть с тонущего корабля, или на Армении сказываются происходящие в России процессы, которые дают Еревану возможность сделать упреждающий шаг? Месяц назад, когда в Ереван прибыл глава Газпрома Миллер, мы выразили мнение, что в условиях жестких санкций против России Армения может стать платформой, где российские энергетические корпорации могут изыскать способы коммуникаций с Западом, во избежание полного фиаско. В этом смысле «синхронная» либерализация энергетических сфер Армении и России получает симптоматичную окраску, особенно, на фоне предложения посла США в Армении об инвестициях в размере 8 млрд. долларов в сферу возобновляемой энергетики Армении, после которой Алексей Миллер и прибыл в Армению. Ричард Миллз позже разъяснил, что инвестиции возможны только при условиии либерализации энергетического рынка Армении.