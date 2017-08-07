Спецоперация на границе

31 июля Азербайджан сообщил о гибели лейтенанта, который, согласно официальному сообщению, получил ранение в результате обстрела населенных пунктов Товузского района. До этого азербайджанская сторона намеренно обостряла ситуацию на границе с Тавушским районом Армении. Обстреливались населенные пункты. Полностью была уничтожена ферма. Снайперы пытались застрелить 14-летнего парня, которому едва удалось увернуться. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей страничке в Фейсбук, что погибший лейтенант Хусейн Акберли был высококлассным снайпером. Не исключается, что именно он взял на мушку молодого человека. Пару дней спустя Азербайджан заявил еще об одной потере, уже на пограничной линии. Азербайджан периодически обостряет ситуацию на границе Армении, которая входит в зону ответственности ОДКБ. Причем, нередко эскалация совпадает с некими событиями, связанными, в частности, с ОДКБ. Как правило, в такие дни начинают говорить об ОДКБ, из уст с российской стороны и ее сателлитов в Армении звучат упреки в адрес Армении в том, что она не обращается за помощью к ОДКБ. Возможно, так оно и есть, хотя для заурядных заявлений ОДКБ не нужно обращение Армении, ибо обстрел Армении – это обстрел ОДКБ. ОДКБ, наверное, очень хотелось бы, чтобы Армения обратилась за помощью, в частности, в рамках периодически активируемой темы миротворцев. ОДКБ и ее главарь Россия, как показали события последних лет в армяно-азербайджанском конфликтке, являются гарантами не Армении, а безопасности Азербайджана, в том смысле, что сдерживают действия армянской стороны. Иначе Азербайджан не смел бы даже стрелять в воздух. Армения права, не обращаясь в ОДКБ. С одной стороны, тем самым получается, что ОДКБ «должна» Армении, с другой это открывает свободу действий для армянской армии. Кроме того, это также наращивает фобии Азербайджана – эта страна должна все время пребывать в страхе и не знать, с какой стороны поступит удар. Спецоперация в Тавуше не получила большого публичного резонанса, видимо, из-за развернувшихся в Армении в те дни криминальных событий – одно за другим произошли громкие убийства, люди упивались криминальной хроникой и со смаком разбирали бытовую грязь, которая в обилии текла со страниц СМИ.