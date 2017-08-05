Баку боится армянских Искандеров

Азербайджанские СМИ начали кампанию по убеждению мирового сообщества и самих себя в том, что в стране есть средства, способные сбивать дислоцированные в Армении Искандеры.

С подачи армянских политологов, которые не исключили, что зенитные комплексы С-400, которые Россия намерена продать Турции, могут оказаться в Азербайджане, бакинские аналитики радостно сообщают, что Турция непременно поможет Азербайджану.

При этом российские военные эксперты, мнения которых щедро представляются в азербайджанской прессе, говорят, что вряд ли С400 может сбивать Искандеры.

Редактор российского журнала «Экспорт вооружений», эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов, например, говорит, что против Искандеров, скорее всего, могут быть использованы не российские С400, а израильские ПРО, которые, как говорят, закупил Баку. Напомним, что в интервью РИА Новости министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что Азербайджан обладает средством, способным нейтрализовать Искандеры.

Азербайджанские СМИ утверждают, что в Армении крайне обеспокоены появлением в Турции С400 (хотя контракт еще не подписан, а санкции США против России ставят этот контракт под большой вопрос). Однако, можно заметить, что еще больше в Азербайджане обеспокоены наличием в Армении Искандеров. И боятся не только Армении, но и России.

Фролов заявил, что Искандеры были протестированы в Грузии и, возможно, в Сирии. Как сообщает militaryrussia.ru,

Фактически, Искандеры протестировали в Гори, где родился Сталин. Они несли кассетные бомбы, которые взорвалось в центре Гори, погибли 13 человек, в том числе голандский журналист, десятки были ранены.

Многие тогда задавались вопросом, зачем за час до перемирия России надо было выпускать Искандеры? Вывод был сделан следующий - чтобы тестировать. Россия ищет полигоны для тестирования своих вооружений. Путин не скрывал, что военная кампания в Сирии была предпринята и для того, чтобы продемонстрировать миру российские вооружения. Российское руководство утверждает, что после тестирования в Сирии заказы на вооружения резко возросли.

В Азербайджане боятся, что Россия попытается протестировать Искандеры и в Азербайджане. Заодно проверить, смогут ли их сбить С300, которые закупил Баку, или же израильские ПРО, о покупке которых также есть неподтвержденные сведения.

Россия утверждает, что Искандеры не поддаются ПРО.