Предупреждение США Армении

Вице-президент США Майк Пенс посетил Эстонию, Грузию и Черногорию и передал послание президента Трампа, заявив, что США рядом с союзниками в Восточной Европе и готовы защищать их от «российской агрессии». Известный американский аналитик Пол Гобл считает, что послание Трампа касается и Армении, хотя многое зависит от отношения Армении к России. «Со временем США будут чаще смотреть на Армению через призму отношения Армении к России и российской агрессии. Если Ереван будет защищать Москву, то вряд ли расширятся его отношения с США», сказал в беседе с 1in.am Гобл. Визит Майка Пенса совпал с принятием Конгрессом США новых санкций против России. В основном они нацелены против крупных газовых проектов, они стали ударом для России и непременно повлияют на экономическую и политическую ситуацию, сократив потенциал Москвы. То есть, поддержка США проявляется не только в заявлениях, но и конкретных действиях. Эксперты наблюдают «универсальность» нынешнего закона о санкциях, который открывает широкое поле для маневрирования. Например, он позволяет наказывать любые страны или компании, которые принимают участие в российских проектах. Таким образом усугубляется изоляция России, ее партнеры лишаются международной финансовой подпитки. Причем, петля вокруг России затягивается медленно, но верно, чтобы свести на нет потенциал сопротивления Москвы. Но экономикой могут не ограничиться, и тогда вступит в силу политический фактор, о котором говорит Гобл. Вектор и тренды внешней политики администрации Трампа становятся все отчетливее. Считалось, что он проводит политику «самоизоляции», избегая глобальной ответственности и концентрируясь на внутренних американских проблемах. Но Америка не может самоизолироваться, иначе ей не удастся решать свои внутренние задачи, что и проявляется в действиях новой администрации. Трамп не раз заявлял, что страны, которые будут рядом с США, получат поддержку как в экономике, так и в безопасности. Этот тезис, фактически, повторил Пенс в ходе своего турне.