Мессидж Армении Ирану и НАТО

    • Акоп БАДАЛЯН, Обозреватель
    • Комментарии - 04 Августа 2017, 16:32
5 августа Серж Саркисян отправится в Иран, где примет участие в церемонии инаугурации переизбранного президента Хасана Рухани. До визита Серж Саркисян дал интервью иранской газете Шарг, в котором затронул широкий круг вопросов двусторонней и региональной повестки.

Интервью вышло в тот день, когда в Грузии находился вице-президент США Майк Пенс, наблюдавший за учениями НАТО, в которых принимали участие и армянские военнослужащие.

Серж Саркисян в своем интервью затронул вопросы безопасности, а также предоставления Ирану транзита через Армению в Европу, назвав это самой короткой и безопасной дорогой.

Участие армянских военнослужащих в учениях НАТО, а также присутствие высокопоставленного американского чиновника в регионе придают интервью Сержа Саркисяна симптоматичный подтекст. В своем интервью он говорит о том, что Армения и Иран являются не потребителями безопасности, а ее создателями – во благо стабильности и мира в регионе.

Это по факту заявка Армении на роль связующего звена между НАТО и Ираном, который может довершить укомплектование новой системы региональной безопасности. Речь идет о цепочке Грузия-Армения-Иран, вокруг которой и должна строиться новая региональная система безопасности и стабильности. Иного хребта быть не может, иная система не может быть новой, а без новизны не может быть устойчивого мира в регионе, поскольку интересы и стратегия других акторов вовсе не предполагают безопасности и устойчивости. 

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