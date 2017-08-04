Мессидж Армении Ирану и НАТО

5 августа Серж Саркисян отправится в Иран, где примет участие в церемонии инаугурации переизбранного президента Хасана Рухани. До визита Серж Саркисян дал интервью иранской газете Шарг, в котором затронул широкий круг вопросов двусторонней и региональной повестки. Интервью вышло в тот день, когда в Грузии находился вице-президент США Майк Пенс, наблюдавший за учениями НАТО, в которых принимали участие и армянские военнослужащие. Серж Саркисян в своем интервью затронул вопросы безопасности, а также предоставления Ирану транзита через Армению в Европу, назвав это самой короткой и безопасной дорогой. Участие армянских военнослужащих в учениях НАТО, а также присутствие высокопоставленного американского чиновника в регионе придают интервью Сержа Саркисяна симптоматичный подтекст. В своем интервью он говорит о том, что Армения и Иран являются не потребителями безопасности, а ее создателями – во благо стабильности и мира в регионе. Это по факту заявка Армении на роль связующего звена между НАТО и Ираном, который может довершить укомплектование новой системы региональной безопасности. Речь идет о цепочке Грузия-Армения-Иран, вокруг которой и должна строиться новая региональная система безопасности и стабильности. Иного хребта быть не может, иная система не может быть новой, а без новизны не может быть устойчивого мира в регионе, поскольку интересы и стратегия других акторов вовсе не предполагают безопасности и устойчивости.