Ташир и Газпром сохранят монополию?

В прошлом месяце министерство энергетических ресурсов Армении анонсировало график либерализации рынка электроэнергии. Сейчас «Армянские Электросети» монопольно закупают у станций и поставляют электроэнергию потребителям. После либерализации поставкой электроэнергии смогут заниматься частные компании. Либерализация рынка нужна прежде всего для того, чтобы путем создания конкуренции стимулировать снижение себестоимости и тарифов. Но приведет ли либерализация в Армении к снижению тарифов, если Электросети сохранят монополию на закупку электроэнергии, а значит, определение цены? С февраля этого года потребители в Армении платят 44,98 драма за 1 кВт/ч (вместо 46,2). Этот тариф образуется посредством выведения средней себестоимости электроэнергии. Стоимость, произведенной на Армянской АЭС, по положению на 2016 год, энергии составляет 5,7 драмов, на Ереванской ТЭЦ - 18,1 драмов, на гидрокаскаде Севан-Раздан - 2,1 драмов, на Воротанской ГЭС - 8 драмов, на малых ГЭС - 21,8 драмов, на Разданской ТЭЦ - 36,9 драмов и на 5 блоке Разданской ТЭЦ - 40,1 драмов. При этом АЭС производит около 40%, Воротанский каскад – 14%, Севан-Раздан – 7%, ТЭЦ – 25% и малые ГЭС – 13% электроэнергии. Получается, что из-за высокой себестоимости энергии, производимой на ТЭЦ в основном на российском газе, средняя себестоимость энергии возрастает в разы. При этом, правительство Армении не заинтересовано в том, чтобы сократить производство энергии на газе, поскольку в декабре 2013 года с Россией был заключен договор, согласно которому Армения обязана закупать до 2,2 млрд. кубометров газа в год. В прошлом году американская компания Контур глобал выкупила Воротанский гидрокаскад, на котором, кстати, производится самая дешевая после АЭС электроэнергия. Однако, компания не может добиться либерализации рынка и снижения цен, чтобы стать конкурентоспособной в регионе. ГЭС, кстати, расположена неподалеку от границы с Ираном и могла бы экспортировать энергию. Но поскольку тарифы в Армении общие и исчисляются по заявке Армянских электросетей, экспорт электроэнергии остается монополией одной компании. И дело не только в высокой себестоимости энергии ТЭЦ, но и в том, что в тариф включены также кредиты и другие обязательства Электросетей, в частности, по прокладке новых высоковольтных линий Иран-Грузия. То есть, потребители платят за то, чтобы Электросети проложили линию, продавали энергию и получали сверхприбыли. Правительство Армении пока не ответило на предложение США, Франции и Германии по поводу инвестирования в энергетическую сферу Армении. США назвали конкретную цифру – 8 млрд. долларов. Однако, чтобы эти инвестиции принесли пользу (армянам – снижение тарифов, а инвесторам – прибыли), нужна реальная демонополизция, а не «шустрая» либерализация энергетического рынка. Премьер-министр Карен Карапетян, бывший топ-менеджер Газпрома и «протеже» Самвела Карапетяна – владельца группы «Ташир» и Армянских электросетей, вряд ли заинтересован в реальной либерализации энергетического рынка Армении и снижении зависимости от российских компаний и монополии Ташир. По словам заместителя министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айка Арутюняна, кстати, зятя Карена Карапетяна, «модель нашего рынка – модель одного покупателя». Замминистра признал, что в Армении есть проблема энергетической независимости, так как 90% энергоносителей импортируется. Айк Арутюнян сообщил, что лишь 15% производимой в Армении электроэнергии производится компаниями с российским капиталом, остальное в основном производят местные, а также западные компании. Тем не менее, в вопросе газа и топлива доминируют компании с российским капиталом.Приведет ли либерализация к снижению энергетической зависимости Армении и сокращению тарифов? Судя по предпринятым шагам, эта имитация только укрепит монополию группы Ташир и позиции Газпрома, еще больше отдалив Армению от энергетической независимости и конкурентности.