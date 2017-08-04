Россия смирилась со своей новой ролью «региональной державы»

Санкции США против России, как отмечают эксперты, не только ужесточают отношение к России, но и развязывают руки США и позволяют принимать санкции к любой стране, если Вашингтон сочтет, что она действуют в пользу России. Однако, у этих санкций есть и другая функция – они связывают руки России и не позволяют ей по-прежнему вмешиваться в трансформации, которые полным ходом идут во многих регионах. Эти трансформации начались давно, но раньше России хватало сил и ресурсов им мешать, как это, например, происходило в Украине, на Ближнем Востоке и в Европе. Теперь Россия не только истощена участием во множестве конфликтов, но и санкционно скована – любое вмешательство может обернуться окончательным удушением. Результаты такой скованности налицо прежде всего в Европе – Черногория вступила в НАТО, несмотря на попытку переворота, в котором руководство страны обвинило Россию. Молдова, несмотря на маргинального пророссийского президента Додона, требует вывода войск из Приднестровья, объявляет Рогозина персоной нон-грата и налаживает отношения с ЕС. В Грузию прибывает вице-президент США, который заявляет о поддержке членства этой страны в НАТО и о том, что США выполнят свои обязательства в случае агрессии России. Кроме того, Македония и Болгария подписывают исторический договор, несмотря на попытки Москвы (и Анкары) ввести раздор на Балканах. Все эти знаменательные события не вызывают демаршей России и жестких заявлений Сергея Лаврова и Киселева - последний несколько лет назад угрожал миру ядерной пылью, если кто-то обидит Россию. Москва просто молча глотает то, что пару лет назад казалось невероятным. Ощущение такое, что в Кремле смирились с новым положением «региональной державы», особенно, после того, как Путин заявил, что в мире только одна супердержава – США. Но пока демонический образ России нещадно эксплуатируется всеми, кому не лень. И лишь в Армении по-прежнему боятся «черта», как его малюют. Хотя и в Армении можно заметить попытки зондировать почву, посмотреть, как поступит Москва, если Ереван начнет предпринимать самостоятельные шаги. Может ненароком оказаться, что Москва (из-за истощения и санкций) не может влиять даже на Армению. Предложение Сержа Саркисяна Ирану создать совместные предприятия и начать экспорт в Европу – способ такого зондажа. Так же, как и участие армянских военных в учениях НАТО в Грузии. Есть еще один инструмент «проверки настроений» – в Карабахе заявили, что в случае агрессии Азербайджана Армения признает Карабах, а «зона безопасности» будет расширена. В законе о санкциях содержится требование к России не вмешиваться в конфликты в Абхазии, Южной Осетии, в Украине и Приднестровье. Все эти трансформации уже налицо, и Москва не высказала по этому поводу «возмущения», словно проглотив и это и смирившись с новой ролью в регионе. Снижение этой роли можно заметить и на примере Абхазии, где происходят события, которые эксперты расценивают как признаки дистанцирования от России. Где будет следующий «зондаж» потенциала России?