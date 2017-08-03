Карен Карапетян поспевает за Сержем Саркисяном

На заседании правительства Армении 3 августа было принято постановление об активизации экономической политики, и определены 14 стран, в направлении которых политика должна оживиться. Это США, Китай, Иран, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Германия, Италия, Канада, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Ливан и Россия. Примечательно, что в списке только одна страна из так называемого экономического союза, в который входит Армения – ЕАЭС. Это Россия. Если б союз был действительно экономическим, то в списке были бы и другие страны ЕАЭС. Но союз этот экономический только на словах, а на деле он продиктован тем, что так было нужно России, и Серж Саркисян не стал сопротивляться, чтобы не потерять власть, которую готовы были отнять посредством невластного полюса. Хотя в список Россию включили тоже по политическим причинам – во избежание шума. Было бы странно, если б в списке не было хотя бы России. Дело в том, что интерес в России к Армении может появиться исключительно в армянских кругах, вернее, среди состоятельных армян, которые объединены в так называемый Клуб армянских инвесторов. Россия в августе 2016 года вполне определенно продемонстрировала нежелание наращивать инвестиции в Армении. Президент России заявил, что благодаря вступлению в ЕАЭС ВВП Армении вырос на 10%. Путин вряд ли запутался с цифрами, и ему не могли подложить фальшивые данные. Заявление Путина было политическим мессиджем: ЕАЭС уже подарил Армении двузначный рост, так что, не стоит вновь обращаться к России. Не исключается, что тогда Москва была недовольна тем, как в Армении бескровно разрулили ситуацию с захватом полка ППС Полиции, что явно не понравилось России. Может, именно поэтому Путин отказал Саркисяну в инвестициях. Собственно, у России нет потенциала для инвестирования в Армению, ни экономического, ни политической мотивации, поскольку Россия и без того подчиняется российскому интересу. Не исключается, что, получив отказ в инвестициях, Серж Саркисян обрел свободу во внутренних делах, после чего и произошла смена премьер-министра. Есть мнение, что Карена Карапетяна назначили из Москвы, но вряд ли Путин стал бы выражать удовлетворение экономическим ростом в Армении и тут же добиться смены премьера. В этом случае Путин растиражировал бы свой шаг и показал бы армянскому обществу, что это он спас его от социального упадка, а заодно и поднял бы рейтинг России. На деле назначение Карена Карапетяна стало «суверенным» решением Сержа Саркисяна, которое было обусловлено инвестиционным потенциалом патрона нового премьера – Самвела Карапетяна. Серж Саркисян таким образом надеялся отстранить своего конкурента во внутривластной игре – Овика Абрамяна, а заодно прийти к договоренности с Самвелом Карапетяном об инвестициях, чтобы решить задачу-минимум – парламентские выборы. Задача решена, но инвестиционный проект с Самвелом Карапетяном явно не получается. Карапетян не желает вкладывать во власть Сержа Саркисяна и, судя по всему, настаивает на передаче ему власти посредством Карена Карапетяна. В этой безмолвной борьбе Серж Саркисян пытается разыграть карты внешних акторов и создать впечатление, будто он умело интегрирует Армению в западный мир и не позволить установления российской власти Карена Карапетяна. Замысел хороший, вопрос в том, кто поверит человеку, который ушел 3 сентября. Потому что постановлением правительства Карен Карапетян также приступает к работе с Западом, пытаясь поспеть за Сержем Саркисяном.