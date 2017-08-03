Что происходит в Абхазии в преддверии визита Путина

Визит в Грузию вице-президента США Майка Пенса «совпал» со странными историями в Абхазии, куда собирается 8 августа президент России Владимир Путин. Сначала в Гудаутском районе Абхазии было совершено вооруженное нападение на российских туристов, один из них был убит. Как сообщают СМИ, после этого многие российские туристы стали сдавать обратно путевки в Абхазию. В ночь на 31 июля в Гудаутском районе Абхазии произошло еще одно вооруженное нападение на семью поселившихся там россиян. Супруги Анатолий Иванов и Валентина Быковец в мае переехали из Санкт-Петербурга на постоянное жительство в поселок Хипста. Валентина Быковец, пострадавшая больше остальных, находится сейчас в Гудаутской больнице. А вчера в Приморском сгорел склад боеприпасов в Абхазии, около 60 раненых, 35 из них – граждане России, две женщины из Санкт-Петербурга погибли. Абхазия, несмотря на желание отделиться от Грузии, упорно не соглашается стать частью российской империи, пытаясь сохранить некую самостоятельность. России не удается полностью абсорбировать Абхазию – каждый раз происходят кровавые события, которые только отдаляют Абхазию от России. Это не приближает Абхазию к Грузии, но расширяет поле для переговоров. США все чаще стали заявлять о защите территориальной целостности Грузии. При этом Запад не заявляет о поддержке военной операции или силового возвращения этих территорий. Более того, Абхазия в составе Грузии включена в зону безвизового сообщения Грузии и ЕС – абхазы с грузинским паспортом могут ездить в ЕС без виз. Однако, отмечается, что препятствием для налаживания диалога Грузии и Абхазии является Россия. Спустя 9 лет после Русско-грузинской пятидневной войны вероятность диалога между Абхазией и Грузией выглядит реальнее, на фоне политики сдерживания России со стороны США. Не случайно в Абхазии перед визитом Путина тиражируются антироссийские настроения. И они могут быть связаны с угрозой новой операции России в Абхазии. В некоторых грузинских и международных СМИ реально рассматривается возможность проявления российско-американской конфронтации «на периферии», в частности, в Грузии. Многие грузинские эксперты с тревогой говорят о том, что Россия может попытаться прорваться через Грузию к своей военной базе в Гюмри. Правда, эти сценарии называются почти невероятными, но отмечается, что это станет концом России в регионе, если Грузии и Армении удастся договориться. Примечательно, что армянское и грузинское министерства чрезвычайных ситуаций проводят сейчас учения на границе. По сценарию из некой страны у армяно-грузинской границы скапливаются миграционные потоки, и нужно развернуть лагерь. Из какой страны Армения и Грузия ждут миграционные потоки?