Итак, Трамп перерезал канат, Армения уже на земле

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, принятый на этой неделе Конгрессом. И хотя Трамп лично не очень доволен пакетом, он подписал закон, чтобы не вступать в излишнюю конфронтацию с Конгрессом. Таким образом, американо-российские отношения вступают в новую фазу, поскольку санкции получили уже силу закона. Если до сих пор санкции определялись указом президента, который мог их и отменить, то теперь президент не будет иметь такой возможности. Не исключается, что «ответная мера» России, которая потребовала сократить число сотрудников американского посольства, является проявлением разочарования в отношении Трампа, с которым Россия связывала надежды на отмену санкций. Что ожидает Армению, какие риски для Армении может содержать повышение градуса напряженности между Россией и США, какие экономические и политические последствия могут быть для Армении? Эти вопросы выглядят не совсем естестественными, потому что напряженность между США и Россией стала расти как минимум 3 года назад, и Армении давно пора выработать стратегию по обслуживанию собственных интересов и безопасности, модернизации, реформированию – с целью преодолеть трудности. Но вот уже много лет в Армении только и делают, что обсуждают вероятные последствия российско-американской конфронтации, в глубине души надеясь, что отношения сгладятся, и на Армению вновь посыпется манна небесная. Вот почему власти Армении, а также пророссийские круги не скрывали своей радости по поводу победы Трампа на выборах. И это тоже признак неадекватности. Вместо того, чтобы обсуждать долгосрочные и среднесросные стратегии существования и развития в новой международной ситуации, причем, как во властных, так и оппозиционных кругах, в Армении продолжают обсуждать амплитуду раскачивания каната. Но канат уже не раскачивается, он перерезан, и Армения оказалась на земле, где предстоит не удерживать равновесие, а научиться шагать вперед. Не будет больше «манны небесной», и требования к Армении будут только нарастать – предметные и политические. Тот, кто сможет принимать решения, станет партнером международного сообщества. Пока в качестве такого партнера воспринимается исключительно армянская армия. В политическом смысле Серж Саркисян рассматривается как «незаменимый» лидер не благодаря собственной адекватности, а из-за отсутствия достойных соперников. Серж Саркисян хотя бы говорит о внешней политике, международной безопасности, региональных реалиях. У других персоналий и сил нет охоты говорить на эти темы.