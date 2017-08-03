Новый приказ армянской армии

В случае наступательных действий со стороны Азербайджана последуют ответные меры и расширение зоны безопасности, заявил министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян. «В ходе контрнаступательных действий мы увеличим нынешнюю зону безопасности вширь и вглубь. А опорные точки, утерянные в ходе Апрельской войны, будут однозначно восстановлены», сказал он. Депутат парламента Арцаха Артур Товмасян заявил, что «во время Апрельской войны должны были быть освобождены исторические земли Арцаха, появиться новые зоны безопасности… Но Алиев обратился сами знаете к кому, и войну остановили». Говоря об итогах вероятной войны, российский эксперт Александр Храмчихин сказал в интервью Первому информационному, что «если начнется война, и она получит масштабность – с участием внешних сил, то, объективно говоря, исходом войны может стать то, что Азербайджан оторвет от Карабаха еще пару квадратных метров, не больше. Все завершится в рамках сохранения нынешнего статус-кво, просто обе стороны будут иметь большие потери». В то же время, он сказал, что «армянская сторона может попытаться провернуть вариант, который осуществил Израиль в 1967 году, но посредством не воздушных, а сухопутных сил. Но это уже зависит от воли руководства Армении и Карабаха. Безусловно, превентивный удар дает значительное преимущество в военном смысле, но для подобных шагов необходима политическая воля». Российский эксперт, как говорится, попал в яблочко. Как и в ходе Апрельской войны, так и в течение так называемого переговорного процесса со всей очевидностью проявилось отсутствие политической воли руководства Армении. Скажем, Верховный главнокомандующий мог публично отказаться от идеи возвращения утерянных позиций и согласиться с решением Алиева и Путина о перемирии. Потом еще заявить, что он был не в курсе того, о чем говорили в Москве начальники Генштабов Армении, Азербайджана и России, по итогам встречи которых и было заключено перемирие. Примерно то же происходит в сфере политического урегулирования. В дни Апрельской войны армянское политическое руководство выступило с целым рядом адекватных заявлений, которые могли кардинально изменить ситуацию. В начале 1990-х армянское руководство подписало документы, которые фактически признают право Азербайджана на территории и войну, что и поставило армянскую сторону в явно невыгодное положение. В результате подвига армянской армии в апреле 2016 года появилась возможность обнулить эту ситуацию, но политическое руководство Армении после пары адекватных заявлений вернулось на круги своя и вновь выразило согласие вести переговоры с Алиевым по поводу «зоны безопасности» и статуса. Подобное поведение приводит к агрессии Азербайджана и потерям. Один из известных политологов назвал такое поведение стокгольмским синдромом, когда в роли заложника руководство Армении, а удерживает его Азербайджан. (Стокгольмский синдром – это симпатии заложника к тем, кто его удерживает, как защитная реакция. Жертва связывает свое будущее с безопасностью и благожелательностью своего похитителя, а значит, оправдывает насилие). Аналогия очевидна. «Территории в обмен на статус», «зона безопасности», «переговорам нет альтернативы» - эти и другие модные тезисы – тому свидетельство. Проблемы Азербайджана в этом мире никого не интересуют, может, только русских, тем более, никто не требует территориальных уступок. В «территориальную целостность» Азербайджана уже никто не верит, кроме ангажированных Баку экспертов и политиков. Азербайджану запретили масштабную войну в довольно жестких выражениях. Но все это, как оказалось, не замечается в Армении, руководство которой продолжает пребывать в состоянии стокгольмской жертвы. Когда во время Апрельской войны вооруженные силы стали готовится к контрнаступлению и расширению ареала Арцаха и Армении, в некоторых армянских кругах стали со скепсисом говорить о том, что нам не переварить это, причем, говорилось с чувством вины. После войны ситуация, конечно, изменилась, и солдаты не только сбросили с себя этот синдром, но и готовы были покарать противника, расширив зону жизнедеятельности армянского народа. Их остановил «сами знаете кто», как говорит Артур Товмасян. Добавим – «сами знаете зачем». Каким будет приказ в новой войне, и вообще стоит ли ждать шагов Азербайджана? Шахматолюбивое руководство Армении упорно играет черными, хотя вполне может белыми, да и вообще не стоит играть. Похитителей давно нет, а психология остается. Политическое руководство Армении безнадежно устарело и отстало от времени, что станет причиной новых жертв.