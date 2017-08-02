Глава парламентской фракции правящей в Арцахе партии «Свободная Родина» Артур Товмасян в интервью Tert.am сказал, что в ходе Апрельской войны должны были быть освобождены исторические земли Арцаха, появиться новая зона безопасности… «Но Алиев обратился сами знаете к кому, и войну остановили». Это примечательное заявление, особенно, на фоне того, что сказал министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян. Он заявил, что в случае наступления со стороны Азербайджана армянская армия расширит зону безопасности. Из слов Артура Товмасяна можно предположить, что это должно было быть сделано во время Апрельской войны. Но этому помешал «сами знаете кто», который остановил готовившееся контрнаступление армянских войск. 5 апреля 2016 года было заявлено, что начальники генштабов Армении, Азербайджана и России, якобы, встретились в Москве и подписали соглашение о перемирии. Правда, так потом никто и не сказал, где и когда состоялась встреча, была ли она, или заявление о перемирии было «ручным тормозом» России. Примечательно лишь, что спустя год после Апрельской войны экс-начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров стал генсеком ОДКБ. Расскажет ли когда-нибудь Юрий Хачатуров, что произошло 5 апреля 2016 года? Действительно ли, как говорит Артур Товмасян, армянская армия готова была расширить зону безопасности? Есть ли конкретная стратегия и тактика такой операции и где границы новой зоны безопасности? Артур Товмасян отметил также, что если Азербайджан перейдет в наступление, то Армения признает независимость Арцаха и приступит к выполнению всех исходящих из этого обязательств. Некорректно, конечно, карабахскому политику говорить от имени Армении, но, наверное, у него есть какие-то основания. Интересно, правда, что сейчас Армения не признает независимость Арцаха. Возможно, потому, что не считает нынешние границы адекватными. Но если раньше нынешние границы оспаривались в предложениях посредников в сторону сужения, и Армения готова была связать признание статуса Карабаха с территориальными уступками, то теперь, фактически, Армения готова признать Арцах только при условии расширения «зоны безопасности». Во всяком случае, так получается по словам Артура Товмасяна, который связывает и признание со стороны Армении, и расширение зоны безопасности с вероятным наступлением Азербайджана. Так или иначе, спустя более года после Апрельской войны раскрываются новые ее подробности – оказывается, «сами знаете кто» остановил «расширение зоны безопасности» Карабаха. Россия утверждает, что поддерживает баланс в регионе. Судя по словам Артура Товмасяна, поддержание баланса сводится к тому, что Россия не позволяет Армении одержать решающую победу над Азербайджаном и принудить его к подписанию мирного договора по итогам войны.