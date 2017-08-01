Примечательный пункт в повестке визита Сержа Саркисяна в Иран

В интервью Сержа Саркисяна иранской газете Шарг затрагивается широкий спектр вопросов, от безопасности и международной борьбы с террором и до культурного сотрудничества. Интервью Серж Саркисян дал в преддверие визита в Иран 5 августа, куда он поедет для участия в церемонии инаугурации Хасана Рухани. Визит Сержа Саркисяна состоится после визита в Армению министра регионального сотрудничества Израиля, который встречался в Ереване с премьером и министрами, но которого не принял Серж Саркисян. Официально Серж Саркисян был в отпуске. Хотя это не помешало ему дать интервью, а 5 августа прервать отпуск и поехать в Иран. Очевидно, что Серж Сарисян демонстративно не принял израильского министра. На этом фоне Серж Саркисян в интервью иранской газете обращается к армяно-иранскому сотрудничеству в сфере безопасности. «Две наши страны являются не только потребителями международной безопасности, а выстраивают ее, и партнерство нацелено на мирное и устойчивое сосуществование. У Армении и Ирана есть общая цель – наша политика на международной арене нацелена на достижение справедливости, что крайне важно для решения нынешних проблем», сказал Серж Саркисян. В ходе визита израильского министра в Армении в публичном дискурсе обсуждалось отношение к данному визиту Ирана, с которым у Израиля специфичные отношения. Интервью Саркисяна можно рассматривать как заверение Армении в том, что Иран продолжает рассматриваться как приоритетный партнер как в сфере безопасности, так и экономики, и изменение отношений с Тель-Авивом не могут в этом ничего изменить. Правда, остается вопрос, изменились ли армяно-израильские отношения, которые также крайне важны для Армении. Израиль – важный региональный актор и имеет свои интересы, а также инклюзивные возможности, и Армения может использовать добрососедские отношения с Израилем, чтобы включение Израиля в регион стало более прогнозируемым для Ирана.