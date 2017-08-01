Серж Саркисян предложил сотрудничество Ирана с Европой

5 августа Серж Саркисян намерен прервать свой отпуск и отправиться в Иран, где он примет участие в церемонии инаугурации переизбранного президента Хасана Рухани. До отъезда в Иран Саркисян дал интервью иранской газете «Шарг», в котором сделал интересное предложение. Серж Саркисян сказал, что через Армению пролегает наиболее короткий и безопасный путь из Ирана в Европу, и Армения готова предоставить площадку для сотрудничества и европейским, и иранским бизнесменам, тем более, что у Армении с ЕС установлен льготный таможенный режим. Это действительно новое предложение, поскольку до сих пор Армения преимущественно изъявляла готовность стать мостом между Ираном и ЕАЭС. В интервью Шарг Серж Саркисян вновь заявил о такой готовности, однако, в дополнение к сказанному заявил также о намерении Армении стать мостом между Европой и Ираном. Причем, он предлагает не просто транзит, а создание совместных предприятий. Армяно-иранские совместные предприятия могут быть более успешными, чем отдельные компании, сказал Серж Саркисян. Иными словами, он предлагает начать процесс создания совместных предприятий, что позволит иранскому бизнесу эффективно пользоваться армянскими воротами. Армения отвечала на все последние предложения Ирана мантрой о «мосте между Ираном и ЕАЭС». Хотя очевидно, что ЕАЭС не нужен ни Ирану, ни кому бы то ни было, тем более, что у Ирана со странами ЕАЭС (Россией, Казахстаном) общая морская граница. Означает ли предложение Сержа Саркисяна о совместных предприятиях и безопасной связи Ирана с Европой, что Армения решила отказаться от бесполезной мантры? Примечательно, что «Шарг» озаглавил интервью «Армения как безопасные ворота в Европу». Серж Саркисян назвал иранцев и армян двумя автохтонными народами региона, на которых лежит ответственность за мир и стабильность и которые являются наследниками великих цивилизаций. Он сказал, что наши страны не только являются потребителями регионального мира, но и выстраивают этот мир и стабильность. При этом он отметил, что эксперты рассматривают эффективность крупных проектов, в том числе, энергетических, и если выяснится их выгода для всех акторов, то они будут реализованы. Серж Саркисян не сказал, кому могут быть невыгодны данные проекты. Армения, Грузия, Иран, Европа хотели бы их реализации. Проекты могут быть невыгодны России, Турции и Азербайджану. Ссылается ли Серж Саркисян на эти страны?