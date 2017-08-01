История повторяется? Условие Армении России

Ужесточение политики США в отношении России вызвало в армянских общественных кругах различного рода вопросы, которые связаны с целесообразностью пребывания Армении в пророссийских блоках, вероятным воздействием ухудшения ситуации в России на Армению, а также российско-турецким сближением. В частности, проводятся параллели с 1920-ми годами, когда распадались две империи – Российская и Османская, и Россия и Турция протянули друг другу руки, чтобы не допустить влияния в регионе Запада и разделить регион. В итоге была упразднена армянская государственность, армянские земли были переданы Турции и Азербайджану, а на отошедшей России части русско-турецкие подразделения довели до логического завершения резню и депортацию западных армян: было убито более 300 тыс. армян, 500 тыс. изгнано вглубь России. Российско-турецкий статус-кво сохранялся 100 лет. Он был прорван Первой карабахской войной, когда армянским силам удалось установить новые границы. Сейчас Турция и Россия оказались почти в идентичной международной ситуации, обе они подвергаются изоляции и блокаде. Россия и Турция, несмотря на некоторые противоречия, вновь пытаются наладить отношения и не позволить США и Западу расширить влияние в регионе и изменить 100-летний статус-кво. Россия вооружает уже не только Азербайджан, но и Турцию, и это также повод для параллелей с 1920-ми годами, когда Россия отгружала Турции оружие и зерно. Есть мнение, что две эти страны вновь попытаются решить свои задачи за счет Армении. Уместны ли эти параллели? Схожесть ситуации очевидна. Кроме того, Турция выяснила, особенно, после сбитого российского самолета и расстрела российского посла, что представляет для России большую ценность, и пытется диктовать свои условия. И все же, не так все однозначно, и повторение истории возможно, если не проводится соответствующая политика. История повторяется с народами, которые отказываются сами вершить свои судьбы и самим выстраивать свой жизненный ареал и государство. Например, если Армения будет придерживаться принципа «земли в обмен на статус», то история точно повторится. Тот же исторический опыт свидетельствует о том, что Армения становится сильнее, когда Россия «уходит» из региона. Так было в 1918 и 1991 гг.. Так что, Армении следует сформулировать «присутствие» России с точки зрения своего интереса и роли и помочь ей «уйти с достоинством».