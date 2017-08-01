Безопасность и демография - новые задачи Сержа Саркисяна

Второй депутат от РПА заговорил о катастрофической демографической ситуации в Армении: Мигран Акопян заявил, что эмиграция и безопасность – главные задачи государства и власти. Остальное – пустые разговоры. Он заявил, что следует разработать стратегию решения этих двух задач в свете программной речи Сержа Саркисяна, который обещал увеличить численность населения Армении до 4 млн.. Напомним, что ранее депутат от РПА Самвел Фарманян назвал демографическую ситуацию в Армении критической и заявил о намерении инициировать осенью в парламенте создание рабочей группы, которая будет заниматься изучением ситуации. Фактически, РПА заявляет о двух задачах на будущее – безопасность и демография. Какие органы будут заниматься этими задачами и возможен ли в ходе их решения пересмотр отношений Армении с ЕАЭС и ОДКБ? Вот главные вопросы, на которые должна ответить РПА. Возможно, РПА попытается выработать стратегию, чтобы, не покидая ЕАЭС и ОДКБ, нивелировать ущерб от пророссийских блоков и сохранить государство хотя бы в минимальных демографических рамках. Но если Армения хочет сохраниться как государство, Армении либо придется добиться смягчения условий ЕАЭС и ОДКБ, «разрешения» на более тесные отношения с Западом – как в сфере энергетики, так и безопасности, либо Армении нужно будет выйти из ЕАЭС и ОДКБ и строить суверенную политику. Какой путь РПА намерена выбрать в будущей стратегии? И кто будет этим заниматься? В апреле 2018 года завершится срок президентства Сержа Саркисяна, и сейчас он пытается обеспечить себе фронт работ на будущее. Программа «нация-армия» уже объявлена, и очевидно, что в будущей структуре Армении безопасность будет занимать ключевое место. Это означает, что решения, в том числе финансовые, будут приниматься теми, кто ответственнен за безопасность. А Серж Саркисян уже заявил, что он будет там, где надо будет решать проблемы безопасности. Несмотря на то, что по новой Конституции первым лицом в государстве является премьер, ответственным за безопасность по большому счету будет не он, хотя бы потому, что функции главнокомандующего в мирное время возложены не на него, а на министра обороны, а внешней политикой будет заниматься министр ИД-вице-премьер. Кто будет нести ответственность за безопасность? Будет ли создан новый Совет безопасности с широкими полномочиями? Если да, то этот Совет может также выработать стратегию демографического развития. И тогда в стране появится суперорган, который будет решать две основные задачи – безопасность и демографию. На решение этих задач будут работать все другие институты, туда будут направляться финансовые и иные потоки.