Ультиматум США: Армения окажется перед неизбежным выбором

В Грузии находится вице-президент США Майк Пенс. В интервью Fox News до визита в Грузию он сказал, что «наш посыл странам Балтии, Грузии и Черногории будет тем же – своим союзникам в Восточной Европе мы говорим: мы с вами во имя свободы». В Грузии начались учения НАТО «Достойный партнер 2017», в которых принимают участие и военнослужащие Армении. Грузия и Черногория, несмотря на сопротивление России, проводят политику интеграции в НАТО. США заявили о поддержке этой политики. Ранее с таким же заявлением выступил Дональд Трамп, который сказал, что США поддержат страны, которые будут рядом с США. США не сдают союзников. Например, между США и Израилем бывают самые острые проблемы, но США заявили, что те, кто захочет проблем с Израилем, будут иметь дело с США. Россия, например, подобных заявлений в отношении Армении не делала, более того, она фактически вооружает Азербайджан против Армении. В этом смысле заявление Пенса – заверение в поддержке США. Это также мессидж Армении, которая, будучи приверженной обязательствам перед пророссийскимм блоками, пытается сохранить отношения с Западом. В последнее время Запад и особенно США делают Армении активные предложения, связанные с развитием экономики, безопасности, государственного строительства. Армении предоставлены современные оборонные средства, которые повысили уровень защищенности армии, предлагаются технологические инвестиции в экономику и особенно энергетику. Пока Армения не дает четких ответов. Однако, в какой-то момент наверняка возникнет необходимость выбирать, учитывая поляризацию международных отношений и ужесточение политики США в отношении России. Новые санкции вызовут серьезные экономические и политические проблемы в России. Кроме того, можно заметить, что «сдачу» России уже никто не собирается принимать. Видимо, в отношении России решается некая стратегическая задача, старт которой был дан последними санкциями. Россия вынуждена будет вновь опустить «железный занавес», и Армения окажется перед выбором, по какую сторону железного занавеса ей быть, а в более глобальном аспекте – Армении придется выбирать между ролью объекта или субъекта геополитики. Субъект получит возможность участвовать в геополитической игре, заодно решая свои национально-государственные задачи. Понятно, по какую сторону занавеса Армения может быть субъектом. Сейчас США находятся на грани двух революций, которые полностью изменят характер и условия мирового общежития.