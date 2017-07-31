Россия сдала Кавказ НАТО

Представители вооруженных сил Армении принимают участие в учениях НАТО «Достойный партнер 2017» в Грузии. Хотя до последнего момента участие армянских военнослужащих не тиражировалось, и информацию распространяла преимущественно страна-организатор, участие армянских сил – уже факт, который можно только приветствовать на фоне другого факта 2009 года. В 2009 году Армения практически в последний момент отказалась от участия в подобных учениях в Грузии, хотя до этого официально заявила об участии. Отказ был мотивирован «сложившимися обстоятельствами». Что это были за обстоятельства, так и осталось невыясненным, хотя мало кто сомневался в том, что отказ Армении был обусловлен давлением России. Российско-грузинские отношения в 2009 году все еще пребывали под воздействием войны 2008 года. В то же время, Запад вместе с Россией пытался понять, в каком направлении будут развиваться события. Тогда жа Армения стала углублять отношения с Евросоюзом, собираясь подписать с ним соглашение об Ассоциации. Тем не менее, участие Армении в учениях НАТО происходит не впервые. Более того, учения НАТО происходили и в Армении. Но те учения 2009 года были особенными. Учения должны были начаться 6 мая. Буквально за день до этого, 5 мая, в Грузии произошла попытка военного мятежа. Восстала воинская часть, дислоцированная в 30 км от Тбилиси. Власти Грузии обвинили в этом Россию, отношения между двумя странами обострились, и Армения предпочла не вмешиваться, или ее попросила Россия. Сейчас ситуация иная, и обострены отношения России и Запада. А Грузия проводит переговоры с Россией по поводу открытия транспортного коридора через Абхазию и Южную Осетию. Примечательно, что на сей раз Армения решила принять участие, хотя ставки повысились, и на кону отношения Запада и России. Это разумный государственный шаг, поскольку отвечает интересам и безопасности Армении, но на фоне отношений Армении и России этот разумный шаг выглядит как смелое решение. Однако, было бы примитивно расценивать это как демарш Армении против России. Возможно, Москва вовсе не против отношений Армении с НАТО, даже если НАТО объявляет Россию угрозой себе. Дело в том, что отношения Армения-НАТО, даже в условиях членства в ОДКБ, являются ключевым фактором сдерживания Турции и Азербайджана, несмотря даже на наличие российской базы и объединенной группировки. Эти факторы, так сказать, «успокаивают», а сдерживают Турцию и Азербайджан отношения Армении с НАТО. Без этого фактора Россия вынуждена была бы либо уступить турецко-азербайджанскому шантажу и уступить Арцах, либо испортить с ними отношения. Москва все время указывала бы Баку и Анкаре на отношения Ереван-Брюссель. Иного пути сдерживания у России нет. Присутствие России в Южном Кавказе по большом счету зависит от отношений НАТО-Армения. Россия на Кавказе провалила две попытки блицкрига, которые строились на турецко-азербайджанской поддержке – одну во время пятидневной русско-грузинской войны, кстати, неслучайно именно после этого Гюль принял предложение Сержа Саркисяна, сделанное еще в июне, и вторую – в апреле 2016 года, опосредованно, в виде четырехдневного наступления Азербайджана на Арцах. Двух этих провалов было достаточно для Москвы, чтобы понять – третья попытка будет роковой, и ее нужно срочно предотвратить, для чего нужно присутствие НАТО в регионе. Де-факто Москва давно сдала Южный Кавказ НАТО, сейчас дело только в легитимизации, и ключевой в этом деле является Армения.