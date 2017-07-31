В России заговорили о том, что Путину пора сдаваться

После принятия Сенатом США последних санкций против России, которые еще не подписаны президентом Трампом, в экспертных российских кругах началось активное обсуждение дальнейшей перспективы. Все понимают, что с экономической точки зрения санкции могут нанести по России существенный удар. С другой стороны, эти санкции направлены не только против России, но и всех стран, которые попытаются сотрудничать с Россией в обход санкций. Это значит, что Россия может лишиться части партнеров, которые по сей день сохраняют с ней сотрудничество, например, европейских. То, что Владимир Путин ответил на санкции высылкой нескольких сот американских дипломатов, было расценено как отсутствие у России ресурса для дальнейшего сопротивления. И не случайно в России стали говорить о том, что руководство страны может рассмотреть возможность «сдаться». Даже те, кто об этом говорит как о неизбежном, признают, что если пару лет назад можно было «сдаться» достойно, то теперь придется подписывать полную капитуляцию. Пакт о капитуляции может включать в себя что угодно – начиная с вывода войск из Донбасса, возвращения Крыма и кончая роспуском Евразийского союза и ОДКБ. «Россию фактически вплотную подвели к исключению из мировой финансовой системы, отсечению от глобальных рынков капитала. Уже обозначено место России в мире на ближайшие годы — на обочине, в одном ряду с КНДР и Ираном. Противостояние выходит на новый уровень. Главное здесь — колоссальная потеря времени и необратимое отставаниe...'', – заявил Григорий Явлинский. До сих пор Россия демонстрировала способность выживать в условиях санкций. Но если новые санкции вступят в силу и вызовут экзистенциональный кризис – в финансовой и иных сферах, России придется выбирать – либо открытая конфронтация на одном из фронтов, либо отступление. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже призвал США прекратить «шизофрению» и отменить санкции, иначе говоря, начать с нуля. Но махина США уже закрутилась, ее не остановить, и она будет действовать, пока враг не будет повержен. Как сложится судьба Армении при том или ином сценарии? Как поступит Армения, если Россия все-таки решится на некую конфронтацию? Хотя более реален другой сценарий – как поступит Армения, если Россия решит «сдаться»? Готова ли Армения к тому, что Россия может внезапно уйти из региона, перестать быть «великодержавной» и превратиться в заурядную евразийскую страну?