После визита министра в Армению Израиль направил в Баку военную делегацию

После того, как Армению посетил министр международной интеграции Израиля Цахи Анегби, в Азербайджан прибыла делегация, возглавляемая начальником отдела по оборонному экспорту и сотрудничеству Министерства обороны Израиля Мишелем Бен Барухом. Обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в сфере оборонной промышленности, сообщают бакинские СМИ. Израиль явно пытается нарастить свое присутствие в регионе, и именно этим, как отмечают эксперты, был вызван визит в Армению израильского министра. В последний раз министры этой страны посещали Армению в 2012 году. Стал ли визит израильского министра в Армению успешным и были ли заключены некие договоренности? Среди подписанных документов – отмена виз для обладателей диппаспортов и снятие двойного налогообложения. Других документов, вроде, не подписывали, хотя актуальной была тема поставок оборонительной продукции. В экспертных кругах Армении заявили, что Израиль, который поставляет Азербайджану технологичное вооружение, предлагал и Армении подобную продукцию, но Армения предпочла другие рынки. Или, быть может, Армения по каким-то причинам не хотела размещать на своей территории израильское вооружение. Израильские технологии пользуются хорошим спросом в Азербайджане: за счет нефтедолларов Алиева Израиль размещает в приграничной с Ираном стране свои технологии, которые, по всей вероятности, служат не только Азербайджану. Иран и Израиль – враждебные страны: Иран не признал государство Израиль, а официальный Иерусалим делает все, чтобы Иран не стал частью международной системы безопасности и не вступил в альянс с Западом. Сейчас, когда вновь пересматриваются отношения Запада с Ираном, Израиль, судя по всему, пытается обеспечить свое присутствие по всему периметру иранской границы. В Азербайджане он делает это путем размещения в этой стране высокотехнологичного управляемого вооружения. Не исключается, что и в Армении Израиль хотел бы разместить подобное вооружение - «за счет Армении». То, что после визита израильского министра Армения не заговорила о военно-техническом сотрудничестве с Израилем, может означать, что Ереван предпочел не обременять себя антииранским фактором. И, быть может, этим обусловлено то, что Израиль сразу же направил в Баку делегацию, которая обсуждает военно-техническое сотрудничество.