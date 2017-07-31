Почему «зона безопасности»?

В случае наступления со стороны Азербайджана последуют ответные действия и расширится зона безопасности. Об этом заявил в интервью Общественному телевидению министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян. «По ходу контрнаступательных действий мы расширим нынешнюю глубину зоны безопасности, а опорные пункты, которые в апреле 2016 года перешли под контроль противника, однозначно будут восстановлены», сказал он. Под «зоной безопасности» министр имеет в виду «освобожденные территории»? Такой же термин применял и верховный главнокомандующий Серж Саркисян. Однако, эти территории закреплены Конституцией НКР. Что имеется в виду под зоной безопасности, в каких границах она рассматривается? Все, что за пределами бывшей НКАО? Но ведь за развалом Советского союза последовала война, были установлены новые границы, которые были закпеплены в соглашениях о перемирии 1994 и 1995 годов. Именно эта граница была «признана» международным сообществом. Не зря международное сообщество после Апрельской войны призывало соблюдать соглашения 1994 и 1995 гг., то есть, вернуться к прежним границам. Это могло стать и предусловием армянской стороны к возобновлению переговоров – Азербайджан должен отойти на прежние позиции. Командос утверждает, что в свое время пара человек подписали некие документы, после чего и возник этот «борщ». Власти Армении подписали документы, в том числе, при участии функционеров от НКР, которыми фактически признали территориальную целостность Азербайджана и его право на войну. Именно на этом Азербайджан спекулирует по сей день, отвергая предлагаемые посредниками механизмы расследования инцидентов, которые являются не чем иным, как требованием «признать» сложившиеся по итогам перемирия 1994 и 1995 гг. статус-кво и границы. Так, где отправная точка «зоны безопасности»? Границы НКАО? А может, в каачестве отправной точки принять границы времен Мелика Егана, когда Арцах был полунезависимым государством, границы которого простирались от долины Аракса до Гандзака и которое было упразднено Российской империей, сдавшей власть в Карабахе туркам. Означает ли использование термина «зона безопасности», что армянская сторона готова уступить эти территории, скажем, в обмен на статус? А кто сейчас вынуждает армянскую сторону к уступкам? Территориальная целостность Азербайджана, вроде, никого особо не интересует. Например, в последних заявлениях США, ЕС и даже России о территориальной целостности Азербайджана не упоминается, что означает возникновение необходимости новых подходов в Карабахской проблеме. Эта необходимость возникла в результате действий армянских вооруженных сил, что позволило армянской стороне изменить ход и логику урегулирования.