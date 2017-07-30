НАТО добрался до Армении

Сегодня в Грузии стартовали учения НАТО Noble Partner 2017, в которых принимают участие военнослужащие США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Украины, Грузии и Армении. Азербайджан официально отказался участвовать в учениях. НАТО усиливает свое присутствие по всей протяженности границы России, нарастив также военный компонент. В Грузии уже создан большой тренировочный центр, оказывается масштабная поддержка вооруженным силам по части оснащения и модернизации. Присутствие НАТО в Грузии – дополнительная возможность для безопасности Армении. Армения уникальна в том смысле, что, являясь членом ОДКБ, сотрудничает с НАТО. Это, с одной стороны, способствует сохранению регионального баланса, с другой смягчает конфронтацию, что ценится по достоинству в Северо-атлантическом альянсе. С другой стороны, задачи этого блока в регионе трудновыполнимы без участия армянской стороны. Грузия одна не в силах выполнять эти задачи. По сути, вооруженные силы Армении выполняют более широкий спектр функций, защищая не только армянские, но и более широкие цивилизационные границы, прорвав два десятка лет назад русско-турецкий 100-летний статус-кво и сохраняя ситуацию по сей день. Это становится все сложнее, поскольку Армения одна не в силах удерживать позиции. В этом смысле, учитывая общность «естественных интересов», присутствие НАТО в Грузии укрепляет тыл Армении. В Армении все больше укрепляется мнение о том, что агрессию Турции в отношении Армении сдерживает Запад и в частности НАТО, и агрессия Турции возможна только при непосредственной или косвенной поддержке России. Тому есть и исторический прецедент, да и армяно-азербайджанское противостояние было бы невозможно без российских «гарантий». России, если верить российским экспертам, все сложнее сдерживать Азербайджан. И в этом смысле сотрудничество НАТО-Армения может способствовать стабильности и помочь России «остаться» или «уйти» достойно, пока ее не отстранил турецко-азербайджанский тандем. А это неизбежно, учитывая весь комплекс русско-турецких договоров и историко-политических обязательств. Кроме того, посредством интеграции с НАТО Армения может получить дополнительные аргументы в процессе карабахского урегулирования, вплоть до перспектвы членства.